Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 iunie Data publicării: 20.06.2026 07:51 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Jucării din Antichitate, descoperite în vechea cetate a Tomisului. Cum arătau jucăriile copiilor romani Protest în Piaţa Victoriei: „România e sub asediu. Când sistemul se luptă să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim în stradă” Nicușor Dan: „E multă tensiune în societate. Orice se întâmplă e motiv ca oamenii să se revolte” Jurnalista Denise Rifai, audiată la DNA în dosarul din care a fost disjuns cel al lui Ciprian Ciucu Președintele CJ Botoșani (PNL) îl acuză pe Bolojan că girează ruperea partidului: „Se modifică statutul ca să aibă puteri nelimitate” Biletul de metrou nu se va mai scumpi, anunță ministrul Radu Miruță Trump susține că puterea sa nu cunoaște „nicio limită” după războiul cu Iranul: Cine altcineva ar fi putut realiza o asemenea blocadă? Rusia a lovit două nave civile în Marea Neagră, anunță Kievul: un marinar a murit, doi au fost răniți România, printre cele mai corupte țări din Europa. Este pe primul loc în UE la traficul de persoane 1837 ERA VICTORIANĂ Alexandrina Victoria urca la vârsta de 18 ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Era începutul unei domnii de 63 de ani, numită și azi Era Victoriană.În timpul reginei Victoria, Imperiul Britanic a înregistrat cea mai mare expansiune teritorială, cel mai mare avans industrial și cel mai mare progres economic.Epoca victoriană a adus o schimbare radicală a întregii planete. Victoria a fost monarhul britanic cu cea mai lungă domnie până la regina Elisabeta a II-a. 1963 „TELEFONUL ROȘU”Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior.Înțelegerea pentru crearea „telefonului roșu” a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război nuclear.Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de „telefon roșu” este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris.1954 PODUL PRIETENIEIDupă doi ani de lucrări, a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. Doi ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului.Numele de „Podul Prieteniei” a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2.223 m lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar pe jos.Este primul pod peste Dunăre, între România și Bulgaria. Ideea unei astfel de legături exista din secolul al XIX-lea, dar diversele probleme politice au blocat implementarea. Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA 3 Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la... 4 Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor care votează cu... 5 Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...