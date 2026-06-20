digistoria

1837 ERA VICTORIANĂ

Alexandrina Victoria urca la vârsta de 18 ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Era începutul unei domnii de 63 de ani, numită și azi Era Victoriană.

În timpul reginei Victoria, Imperiul Britanic a înregistrat cea mai mare expansiune teritorială, cel mai mare avans industrial și cel mai mare progres economic.

Epoca victoriană a adus o schimbare radicală a întregii planete. Victoria a fost monarhul britanic cu cea mai lungă domnie până la regina Elisabeta a II-a.

1963 „TELEFONUL ROȘU”

Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior.

Înțelegerea pentru crearea „telefonului roșu” a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război nuclear.

Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de „telefon roșu” este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris.

1954 PODUL PRIETENIEI

După doi ani de lucrări, a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. Doi ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului.

Numele de „Podul Prieteniei” a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2.223 m lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar pe jos.

Este primul pod peste Dunăre, între România și Bulgaria. Ideea unei astfel de legături exista din secolul al XIX-lea, dar diversele probleme politice au blocat implementarea.

Editor : Ș.R.