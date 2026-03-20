Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 martie

1995 - ATENTAT TERORIST ÎN TOKYO

La metroul din Tokyo, capitala Japoniei, s-a dat alarma. Sute de oameni ieșeau debusolaţi din staţia centrală Kasumigaseki, care arăta precum o zonă de război.

Secta extremistă Aum Shinrikyo pusese la cale primul atentat terorist cu armă chimică. Folosiseră gaz sarin, o substanță neurotoxică inventată în Germania nazistă.

14 oameni au murit, iar alți 5.500 au fost răniți. Șeful Aum, Shoko Asahara, și alți 12 membri, au fost condamnați la moarte pentru acest atac. Au fost executați în 2019.

2010 - TRAFIC AERIAN BLOCAT DE VULCAN              

Un vulcan din Islanda, supranumit E15, a început să erupă și s-a oprit abia trei luni mai târziu în iunie. Norul de praf și fum provocat de erupție a paralizat zborurile în Europa.

Norul vulcanic s-a răspândit treptat deasupra Atlanticului de Nord și a nordului Europei. Pe aici sunt unele dintre cele mai aglomerate trasee de zbor de pe glob.

Exista temerea că cenușa va strica motoarele avioanelor. Așa că, între 15 și 23 aprilie, a fost închis traficul aerian în nordul Europei. Milioane de pasageri au fost afectați.

1852 - DRAMA SCLAVIEI, PUSĂ PE HÂRTIE

„Coliba unchiului Tom”, romanul care a schimbat părerea americanilor despre sclavie, era publicat pentru prima dată. Autoarea, Harriet Beecher Stowe, era aboliționistă.

Personajul principal este unchiul Tom, sclav de culoare. În jurul lui se învârt poveștile celorlalte personaje. Cartea arată dramele și suferințele pe care le provoacă sclavia.

„Coliba unchiului Tom” a fost cel mai bine vândut roman din SUA, în secolul XIX. Popularitatea cărții și dramele expuse au dat avânt celor care doreau abolirea sclaviei.

