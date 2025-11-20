1977 - Moarte pentru pace

Președintele egiptean Anwar Sadat devenea primul lider arab care a făcut o vizită oficială în Israel. Teoretic, cele două țări încă erau în război.

Sadat s-a întâlnit cu premierul israelian și s-a adresat parlamentului. A făcut apel la un acord de pace cu Israel. Ceilalți lideri arabi au condamnat mișcarea lui Sadat.

La nici doi ani după această vizită, Egipt a devenit prima țară arabă care a semnat un acord de pace cu Israel. Anwar Sadat a plătit cu viața. A fost asasinat în 1981.

1947 - Nunta Elisabetei

Prințesa Elisabeta a Marii Britanii, moștenitoarea tronului, se căsătorește cu Philip, un chipeș ofițer de Marină și descendent al regilor Greciei și Danemarcei.

A fost ocazia perfectă pentru a readuce optimismul într-o țară afectată de restricțiile de după război. Căsătoria cuplului a avut loc la Westminster Abbey.

A fost și ultimul eveniment internațional la care a fost prezent Regele Mihai al României, înainte de abdicare. Aici și-a cunoscut viitoarea soție, prințesa Ana de Bourbon.

1830 - Legenda lui Moby Dick

La 3.700 km vest de America de Sud, în mijlocul oceanului Pacific, vasul-balenieră „Essex” își căuta prada. La ora 20, echipajul a aflat că au fost văzute balene.

Cei de la bord și-au pregătit armele de vânătoare. Prada a devenit vânătorul. Un cașalot de 27 de metri lungime, cât un bloc cu opt etaje, a lovit nava făcută din lemn.

Balena a lovit vasul până când l-a scufundat. Doar opt dintre oamenii de la bord au supraviețuit. Poveștile lor l-au inspirat pe Herman Melville să scrie „Moby Dick”.

Editor : B.E.