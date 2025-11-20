Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 noiembrie Data actualizării: 20.11.2025 09:11 Data publicării: 20.11.2025 09:11 Din articol 1977 - Moarte pentru pace 1947 - Nunta Elisabetei 1830 - Legenda lui Moby Dick Profesor de religie demis, după ce ar fi hărțuit o elevă de 14 ani. Mama fetei a găsit mesajele cu conținut sexual în telefonul fiicei Postul, piperat pentru buzunarele românilor. Cum evită până și restaurantele risipa Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salarii Scene de film pe o stradă din sudul Italiei: Un bancomat tras cu mașina de hoții care l-au furat O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizare. A fost emis mesaj Ro-Alert SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din Ucraina Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un fleac”. „Cred că mai degrabă președintele are o datorie față de mine” Senator SOS, despre acuzația că un coleg a furat un rucsac: „Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm la nivelul ăsta” Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de salarii. Ministrul Dezvoltării îi asigură că nu vor fi afectați 1977 - Moarte pentru pacePreședintele egiptean Anwar Sadat devenea primul lider arab care a făcut o vizită oficială în Israel. Teoretic, cele două țări încă erau în război. Sadat s-a întâlnit cu premierul israelian și s-a adresat parlamentului. A făcut apel la un acord de pace cu Israel. Ceilalți lideri arabi au condamnat mișcarea lui Sadat.La nici doi ani după această vizită, Egipt a devenit prima țară arabă care a semnat un acord de pace cu Israel. Anwar Sadat a plătit cu viața. A fost asasinat în 1981.1947 - Nunta ElisabeteiPrințesa Elisabeta a Marii Britanii, moștenitoarea tronului, se căsătorește cu Philip, un chipeș ofițer de Marină și descendent al regilor Greciei și Danemarcei. A fost ocazia perfectă pentru a readuce optimismul într-o țară afectată de restricțiile de după război. Căsătoria cuplului a avut loc la Westminster Abbey.A fost și ultimul eveniment internațional la care a fost prezent Regele Mihai al României, înainte de abdicare. Aici și-a cunoscut viitoarea soție, prințesa Ana de Bourbon.1830 - Legenda lui Moby DickLa 3.700 km vest de America de Sud, în mijlocul oceanului Pacific, vasul-balenieră „Essex” își căuta prada. La ora 20, echipajul a aflat că au fost văzute balene.Cei de la bord și-au pregătit armele de vânătoare. Prada a devenit vânătorul. Un cașalot de 27 de metri lungime, cât un bloc cu opt etaje, a lovit nava făcută din lemn.Balena a lovit vasul până când l-a scufundat. Doar opt dintre oamenii de la bord au supraviețuit. Poveștile lor l-au inspirat pe Herman Melville să scrie „Moby Dick”. Editor : B.E. Etichete: egipt israel istorie nunta elisabeta a ii-a retrospectiva cronologie moby dick anwar sadat Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85... 2 CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut” 3 Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă 4 Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare... 5 Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...