Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 noiembrie Data publicării: 20.11.2026 07:35 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1947 - Nunta Elisabetei 1977 - Moarte penru pace 1820 - Legenda lui Moby Dick De astăzi încep înscrierile în programul Casa Verde Baterii 2026. Câți bani primesc prosumatorii de la stat Ping-pong între partide cu ajutorul de 1.000 de lei pentru tineri, blocat în instanță. Ce promite acum ministrul Muncii Primele taloane de pensie cu cod QR, distribuite în patru județe. Pensionarii reacționează: „La ce ne ajută?” Fostul internațional Gabi Tamaș, reținut după ce ar fi agresat doi bărbați pe o stradă din Centrul Vechi al Capitalei Nicușor Dan: Donald Trump a intervenit telefonic la „Coaliția de Voință” și a spus că este optimist în privința păcii din Ucraina Aliații Ucrainei, inclusiv România, s-au reunit la Berlin în prezența lui Volodimir Zelenski, după discuțiile dintre Trump, Putin și Xi Arsenalele nucleare ale SUA, Rusiei și Chinei. Câte focoase au și câți bani au investit în 2025 principalele trei puteri ale lumii Un fals ofițer SRI a folosit inteligența artificială pentru a păcăli un bărbat din Buzău. Cum a fost dejucată înșelătoria Cum explică Luca Niculescu extinderea atribuțiilor lui Marian Neacșu: Avem nevoie să fim atenți la cheltuielile pe care le aprobăm 1947 - Nunta ElisabeteiPrințesa Elisabeta a Marii Britanii, moștenitoarea tronului, se căsătorește cu Philip, un chipeș ofițer de Marină și descendent al regilor Greciei și Danemarcei. A fost ocazia perfectă pentru a readuce optimismul într-o țară afectată de restricțiile de după război. Căsătoria cuplului a avut loc la Westminster Abbey.A fost și ultimul eveniment internațional la care a fost prezent Regele Mihai al României, înainte de abdicare. Aici și-a cunoscut viitoarea soție, prințesa Ana de Bourbon.1977 - Moarte penru pacePreședintele egiptean Anwar Sadat devenea primul lider arab care a făcut o vizită oficială în Israel. Teoretic, cele două țări încă erau în război. Sadat s-a întâlnit cu premierul israelian și s-a adresat parlamentului. A făcut apel la un acord de pace cu Israel. Ceilalți lideri arabi au condamnat mișcarea lui Sadat.La nici doi ani după această vizită, Egipt a devenit prima țară arabă care a semnat un acord de pace cu Israel. Anwar Sadat a plătit cu viața. A fost asasinat în 1981.1820 - Legenda lui Moby DickLa 3.700 km vest de America de Sud, în mijlocul oceanului Pacific, vasul-balenieră „Essex” își căuta prada. La ora 20, echipajul afla că au fost văzute balene.Cei de la bord și-au pregătit armele de vânătoare. Prada a devenit vânătorul. Un cașalot de 27 de metri lungime, cât un bloc cu opt etaje, a lovit nava făcută din lemn.Balena a lovit vasul până când l-a scufundat. Doar opt dintre oamenii de la bord au supraviețuit. Poveștile lor l-au inspirat pe Herman Melville să scrie „Moby Dick”. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 A treia zi de protest la Liceul Lenau din Timişoara. Copiii cer cursuri online pentru... 2 Adolescentă agresată sexual într-un tramvai din București. Călătorii au intervenit după... 3 Fată de 17 ani, găsită moartă pe șoseaua Mihai Bravu din București: a fost lovită de o... 4 Cutremurul din România, văzut de camerele video din București, Iași, Galați și Buzău 5 Reformarea ONU și noi reguli pentru piața energiei, în declarația Trump-Putin-Xi. Măsuri...