digistoria

1459 - CETATEA BUCUREȘTILOR

Un document de pe vremea lui Vlad Țepeș, domnitor al Țării Românești, menționează pentru prima dată numele cetății București. Era reședință domnească.

București a devenit, cu timpul, a doua capitală a Țării Românești, după Târgoviște. Apoi, în perioada fanariotă, a rămas singura. Atunci a început și dezvoltarea orașului.

În secolul XIX, București s-a modernizat radical. Iar la începutul secolului XX, era cunoscut ca „Micul Paris”. Cât despre nume, teoria cu ciobanul Bucur e cea mai populară.

1519 - PRIMA CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMII

Exploratorul portughez Ferdinand Magellan pornește în prima călătorie în jurul Pământului. Expediția este finanțată de Spania, care căuta un drum rapid spre Asia.

Magellan pleacă din Spania către Vest, ajunge în Brazilia și descoperă o trecere din Atlantic în Pacific. Această strâmtoare, în sudul Americii de Sud, îi poartă numele.

Magellan nu apucă să revadă Europa. Este ucis într-o luptă în Filipine în 1521. Din toată expediția, în Spania revine o singură navă cu 18 de marinari la bord.

1946 - FILME LA CANNES

Are loc deschiderea primei ediții a festivalului de film de la Cannes. Filme din 21 de țări, majoritatea despre război, au fost prezentate în fostul cazino din oraș.

România a fost reprezentată în concurs de filmul „Floarea Reginei”, în regia lui Paul Călinescu. De asemenea, un român a fost și în juriul festivalului.

La primele ediții, cele mai bune filme au primit Marele Premiu al festivalului. Abia în 1955, a fost decernat Palme d'Or, simbolul Festivalului de Film de la Cannes.

Editor : Ș.R.