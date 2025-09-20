Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 septembrie

Data publicării:
digistoria

1939 - ASASINAT POLITIC ÎN ROMÂNIA

Prim-ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar, acum 84 de ani. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe.

Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcării lor.

Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea.

1937 - UNIVERSUL TOLKIEN

„The Hobbit”, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, trolli și dragoni.

Tolkien a scris prima frază din „The Hobbit” când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum, s-a vândut în peste 150 mil. de exemplare.

„The Hobbit” este doar o parte a universului lui Tolkien. Au urmat „Lord of the Rings”, „Silmarillion” și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare.

1953 - EVADARE DIN DICTATURĂ

În toiul dimineții, pe un aeroport militar din Coreea de Sud aterizează un avion de vânătoare din Coreea de Nord. Dintr-o întâmplare, nu a fost doborât.

Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât No Kum-sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei.

No Kum-sok a explicat că detesta comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentula 1 milion $, recompensa dată de SUA pentru avion.

Editor : M.B.

