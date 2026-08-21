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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 21 august

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1911 - „MONA LISTA” FURATĂ

Un zugrav italian, Vicenzo Peruggia, a spart muzeul Luvru din Paris și a furat unul dintre cele mai prețioase exponate de acolo - „Mona Lisa” a lui Leonardo da Vinci.

Bărbatul, deghizat în angajat al muzeului, a intrat în clădire la 7 dimineața, s-a dus în salonul unde era „Mona Lisa”, a luat tabloul de pe perete și l-a scos din clădire.

Perruggia a ținut tabloul ascuns într-o valiză, întâi la Paris, apoi la Florența. A fost prins în 1913, când a vrut să dea „Mona Lisa” unei galerii de artă din Florența.

1959 - ALOHA DIN HAWAI

Președintele Eisenhower semna proclamația prin care Hawaii devenea al 50-lea stat american. Era fost finalul unui proces care a fost început de o lovitură de stat.

Până în 1893, Hawaii a fost un regat independent. Dar în acel an, un grup de oameni de afaceri străini dau un puci ca să provoace anexarea insulelor de către SUA.

Ambiția lor a devenit realitate după cinci ani. Dar Hawaii a așteptat încă șase decenii să devină stat. În 1993, Congresul SUA și-a cerut scuze pentru lovitura de stat.

1791 - VOODOO REVOLUȚIONAR

Un preot voodoo din Haiti, Dutty Boukman, a făcut un ritual secret într-o pădure de pe insula aflată atunci sub control francez. Mii de sclavi de culoare au fost prezenți.

În timpul ceremoniei, a fost o furtună cu tunete și fulgere iar cei prezenți au zis că sunt semne bune. După câteva ore, sclavii au început să atace și să ucidă albii.

A fost cea mai mare revoltă a sclavilor după cea a lui Spartacus, din perioada romană. După 13 ani de lupte cu soldații lui Napoleon, haitienii au obținut independența.

Editor : C.S.

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