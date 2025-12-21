digistoria

1989 - Revoluția ajunge în Capitală

La cinci zile de la începutul Revoluției de la Timișoara, Ceaușescu organiza un miting de susținere în București. Scoate oameni din fabrici să arate că regimul e susținut.

Dictatorul apare la balconul clădirii Comitetului Central al PCR și anunță că salariile vor crește. Spre șocul lui Ceaușescu, oamenii îl huiduie. TVR taie transmisia.

A fost ultimul discurs al dictatorului. Mitingul a devenit o busculadă uriașă. În fața Hotelului Intercontinental, un camion MApN intra în mulțime. 7 oameni sunt uciși.

1937 - Prima prințesă Disney

„Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, primul lungmetraj de animație din istorie, avea premiera la Hollywood. Filmul era o creație Disney, era color și avea și sunet.

Filmul a fost bazat pe basmul cu același nume, regăsit într-o carte a fraților Grimm. Dar varianta lui Walt Disney a avut și are în continuare o influență culturală uriașă.

În 1938, Walt Disney a primit un Oscar onorific special, o statuetă normală plus alte 7 mai mici. „Albă ca Zăpada” a marcat începutul studiourilor de animație Disney.

1988 - Cel mai mare avion din istorie

Antonov 225, cel mai mare avion din istorie, zbura pentru prima oară de la sol. Fusese construit cu scopul de a căra în spate naveta spațială sovietică Buran.

În 1989, avionul și naveta au fost expuse la salonul aeronautic de la Paris. După căderea URSS, avionul nu a mai avut un scop. A fost uitat în hangar până în 2002.

Compania Antonov, cu sediul în Ucraina, a folosit uriașul avion să transporte obiecte uriașe. În 2022, Antonov 225 a fost distrus de soldații ruși care au invadat Ucraina.

