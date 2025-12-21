Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 decembrie

Data publicării:
Digi 24_2025_12_21_08_23_57
Din articol
1989 - Revoluția ajunge în Capitală 1937 - Prima prințesă Disney 1988 - Cel mai mare avion din istorie

1989 - Revoluția ajunge în Capitală

La cinci zile de la începutul Revoluției de la Timișoara, Ceaușescu organiza un miting de susținere în București. Scoate oameni din fabrici să arate că regimul e susținut.

Dictatorul apare la balconul clădirii Comitetului Central al PCR și anunță că salariile vor crește. Spre șocul lui Ceaușescu, oamenii îl huiduie. TVR taie transmisia.

A fost ultimul discurs al dictatorului. Mitingul a devenit o busculadă uriașă. În fața Hotelului Intercontinental, un camion MApN intra în mulțime. 7 oameni sunt uciși.

1937 - Prima prințesă Disney

„Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, primul lungmetraj de animație din istorie, avea premiera la Hollywood. Filmul era o creație Disney, era color și avea și sunet.

Filmul a fost bazat pe basmul cu același nume, regăsit într-o carte a fraților Grimm. Dar varianta lui Walt Disney a avut și are în continuare o influență culturală uriașă.

În 1938, Walt Disney a primit un Oscar onorific special, o statuetă normală plus alte 7 mai mici. „Albă ca Zăpada” a marcat începutul studiourilor de animație Disney.

1988 - Cel mai mare avion din istorie

Antonov 225, cel mai mare avion din istorie, zbura pentru prima oară de la sol. Fusese construit cu scopul de a căra în spate naveta spațială sovietică Buran.

În 1989, avionul și naveta au fost expuse la salonul aeronautic de la Paris. După căderea URSS, avionul nu a mai avut un scop. A fost uitat în hangar până în 2002.

Compania Antonov, cu sediul în Ucraina, a folosit uriașul avion să transporte obiecte uriașe. În 2022, Antonov 225 a fost distrus de soldații ruși care au invadat Ucraina.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
S-400 Triumph
3
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
soldați pe front în ucraina
5
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace...
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Digi Sport
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2025_12_20_08_26_46
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 decembrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 decembrie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 18 decembrie
Digi 24_2025_12_17_07_47_40
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 17 decembrie
Digi 24_2025_12_16_07_38_11
Digistoria - cele mai importante evenimente din 16 decembrie
Recomandările redacţiei
soldați și rachete în ucraina
Cum ar arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Hurezeanu: „E...
Will Somerindyke (1)
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii...
job, loc de munca
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele...
Kupiansk
Victorii în Kupiansk, criză pe alte fronturi. Crește presiunea asupra...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski vrea să-l înlocuiască pe Dmitro Karpenko, şeful Comandamentului Aerian Sudic. Care sunt motivele
Negocieri SUA - Rusia, în Florida, privind războiul din Ucraina. Kirill Dimitriev: Discuţiile au fost constructive şi vor continua
Cele mai bune rețete de friptură pentru masa de Crăciun: Secretele bucătarilor pentru carne suculentă și fragedă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Fanatik.ro
După ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea vine cu o nouă veste: ”Abia aștept”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Proiectul gigant care putea revoluționa fotbalul românesc. Cum trebuia să arate arena Cotroceni și cine s-a...
Adevărul
Criza din sistemul de pensii se adâncește: raportul salariați–pensionari, tot mai fragil. Ce ne așteaptă
Playtech
Amenzi pentru folosirea petardelor de sărbători. Ce rişti dacă nu ţii cont de lege
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic”...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine
Newsweek
Ce pensii infime au primit 2 pensionari care au contribuit 26 și 32 ani? Nu s-au luat în considerare sporurile
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...