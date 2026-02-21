Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 februarie Data publicării: 21.02.2026 08:23 Din articol 1965 - ASASINAREA LUI MALCOLM X 1848 - MANIFESTUL COMUNIST 1972 - ÎN SPATELE MARELUI ZID Cum se decide războiul: victorii pe front sau negocieri în culise? Fereastra de timp a rușilor care ar putea tranșa soarta conflictului Problema medicilor care lucrează și la privat: cazul unui chirurg în concediu ilegal pentru a opera pe bani. Anunțul lui Rogobete Bucureștiul, plin de nămeți, iar utilajele de topit zăpada zac nefolosite. Explicația autorităților Ilie Bolojan merge la Bruxelles joia viitoare ca să discute despre PNRR cu Ursula von der Leyen Atac cu grenadă la Cernăuți: doi polițiști au fost răniți Cum a scăpat Robert Negoiță de controlul judiciar. Motivarea judecătorului care i-a permis edilului să revină în funcție Iarna nu se lasă dusă: viscol și ninsori până duminică, apoi temperaturi de până la 14 grade. Șefa ANM: „Ne așteptăm să vină primăvara” Buzoianu: „România este raiul iazurilor piscicole pe hârtie”. Doar 10% dintre cele autorizate au fost realizate Nicușor Dan: „Avem o miză importantă de securitate. Suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei” 1965 - ASASINAREA LUI MALCOLM XMalcolm X, un predicator musulman de culoare, și activist pentru drepturile afro-americanilor, este asasinat înaintea unui discurs de către trei membri ai „Nation of Islam”. Malcolm X avea poziții dure vizavi de crimele împotriva americanilor de culoare. Adversarii său însă îl acuzau că alimentează violența și rasismul din Statele Unite.Considerat una dintre cele mai influente personalități afro-americane din istorie, discursurile sale au contribuit la ideea de independență în rândul comunității de culoare.1848 - MANIFESTUL COMUNISTKarl Marx și Friedrich Engels publică la Londra Manifestul Comunist. În el erau descrise scopul și programul primei organizații marxiste din lume - Liga Comunistă. Textul critica dur capitalismul și încuraja lupta de clasă, motivând că burghezia conducătoare exploatează clasa muncitoare. Prevedea că capitalismul se va autodistruge.Manifestul a servit drept inspirație pentru regimurile comuniste apărute în secolul XX. A dus și la Revoluția bolșevică care a culminat cu formarea URSS.1972 - ÎN SPATELE MARELUI ZIDPreședintele SUA Richard Nixon a mers în China comunistă, ca să normalizeze relațiile cu regimul lui Mao.Republica populară înlocuise Taiwan la ONU în 1971. Richard Nixon s-a întâlnit cu Mao și a vizitat Beijing, Hangzhou și Shanghai. La finalul călătoriei, cei doi lideriîși promit să normalizeze relațiile diplomatice. Călătoria lui Nixon a fost aranjată de Henry Kissinger.SUA au recunoscut China lui Mao drept singura China în 1979. Dar SUA mențin o relație strânsă și cu Taiwan. Editor : M.B. Etichete: retrospectiva cronologie digistoria Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre... 2 Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru... 3 Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă... 4 Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra... 5 „Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru...