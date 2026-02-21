Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 februarie

1965 - ASASINAREA LUI MALCOLM X

Malcolm X, un predicator musulman de culoare, și activist pentru drepturile afro-americanilor, este asasinat înaintea unui discurs de către trei membri ai „Nation of Islam”.

Malcolm X avea poziții dure vizavi de crimele împotriva americanilor de culoare. Adversarii său însă îl acuzau că alimentează violența și rasismul din Statele Unite.

Considerat una dintre cele mai influente personalități afro-americane din istorie, discursurile sale au contribuit la ideea de independență în rândul comunității de culoare.

1848 - MANIFESTUL COMUNIST

Karl Marx și Friedrich Engels publică la Londra Manifestul Comunist. În el erau descrise scopul și programul primei organizații marxiste din lume - Liga Comunistă.

Textul critica dur capitalismul și încuraja lupta de clasă, motivând că burghezia conducătoare exploatează clasa muncitoare. Prevedea că capitalismul se va autodistruge.

Manifestul a servit drept inspirație pentru regimurile comuniste apărute în secolul XX. A dus și la Revoluția bolșevică care a culminat cu formarea URSS.

1972 - ÎN SPATELE MARELUI ZID

Președintele SUA Richard Nixon a mers în China comunistă, ca să normalizeze relațiile cu regimul lui Mao.

Republica populară înlocuise Taiwan la ONU în 1971. Richard Nixon s-a întâlnit cu Mao și a vizitat Beijing, Hangzhou și Shanghai. La finalul călătoriei, cei doi lideri

își promit să normalizeze relațiile diplomatice. Călătoria lui Nixon a fost aranjată de Henry Kissinger.

SUA au recunoscut China lui Mao drept singura China în 1979. Dar SUA mențin o relație strânsă și cu Taiwan.

