digistoria

356 î.Hr. MINUNE ANTICĂ DISTRUSĂ

Templul lui Artemis din Efes, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus de un incendiu pus de un piroman, numit de cronicarii antici Herostrat.

Bărbatul a dat foc bârnelor de lemn care țineau acoperișul. Herostrat voia să obțină faimă cu orice preț. A fost condamnat la moarte, iar numele său a fost interzis.

În tradițiile grecești și romane, distrugerea templului a coincis cu nașterea lui Alexandru Macedon. Ruinele templului lui Artemis din Efes au fost găsite în 1869.

1969 - PRIMUL PAS PE LUNĂ

Neil Armstrong, comandantul misiunii Apollo 11, a ieșit din modulul lunar Eagle și a coborât pe scară, către suprafața Lunii. O cameră video transmitea totul în direct.

La ora 02:56 UTC, pilotul american din Ohio, veteran de război, în vârstă de 39 de ani, a devenit primul om care a pus piciorul pe un alt corp ceresc. SF devenea realitate.

În acel moment istoric, Neil Armstrong a spus „un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire”. A coborât și Buzz Aldrin. Împreună, au pus steagul SUA pe Lună.

1959 - CARGO NUCLEAR

NS Savannah, prima navă nucleară comercială din lume, era lansată la apă. Mary Eisenhower, Prima Doamnă a SUA, a botezat vasul în stilul tradițional, cu șampanie.

Savannah era parte a proiectului „Atomi pentru Pace” al SUA și trebuia să fie începutul unei noi ere în marină. Primul voiaj cu propulsie nucleară a fost în 1962.

Nava avea spațiu pentru pasageri și pentru marfă. A făcut turul lumii, ca să promoveze energia nucleară. Proiectul a fost un succes, dar strict comercial, Savannah a eșuat.





Editor : C.S.