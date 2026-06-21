digistoria

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1527 MOARTEA LUI MACHIAVELLI

Niccolo Machiavelli a murit la vârsta de 58 de ani, din cauza unor probleme cu stomacul. Era dispariția unui filosof care a rămas controversat și 500 de ani mai târziu.

După moartea lui Machiavelli, prietenii lui i-au publicat scrierile, inclusiv „Principele”, una dintre cele mai influente cărți din istoria politicii ultimelor secole.

Principele” a devenit una dintre primele cărți interzise de Vatican. Machiavelli este considerat părintele științei politice moderne. Numele lui este sinonim cu „viclean”.

1791 FUGA REGELUI

Regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta ai Franței, plus rudele apropiate, fug din Paris, deghizați. A fost un moment de cotitură al Revoluției Franceze.

Regele voia să ajungă la Montmedy, unde îl așteptau armate loiale. Voia să înceapă o contra-revoluție, dar Ludovic al XVI-lea nu a ajuns niciodată la destinație.

Regele este prins la Varennes. După acest moment, ura francezilor față de monarhie și rege a crescut enorm. Fuga a stat și la baza condamnării la moarte a regelui.

1918 DISTRUGEREA FLOTEI GERMANE

Navele germane ale Flotei Imperiale, aflate în arest în Marea Britanie după Primul Război Mondial, sunt sabotate de propriile echipaje, la ordinul comandantului flotei.

52 dintre cele 74 de nave aflate în mâinile britanicilor s-au scufundat. Germanii se temeau că vasele de luptă vor fi confiscate de UK și folosite contra Germaniei.

Multe epave au fost recuperate și dezmembrate ulterior. Cele rămase sunt o sursă bună de oțel necontaminat de explozii nucleare, necesar detectoarelor de particule.

Editor : Ș.R.

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