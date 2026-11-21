Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 noiembrie Data publicării: 21.11.2026 07:39 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 2002 - Invitație în NATO 1783 - Zborul cu balonul 1931 - Tragedia lui Frankenstein Facturile uriașe la energie lovesc agricultura românească. Producătorii avertizează: urmează noi scumpiri în piețe la anul Trei din patru companii folosesc AI fără reguli: Cum ajung datele personale ale clienților în pericol Nostalgia comunismului, fenomen pe internet. Cum au ajuns clipurile „înainte era mai bine”, făcute cu AI, virale pe rețelele sociale Este Marian Neacșu o amenințare pentru Sorin Grindeanu? Ce spune rectorul Universității din București despre jocurile de putere din PSD Explozie în Polonia după ce două rachete și o dronă au încălcat spațiul aerian: „O altă provocare din partea Federației Ruse” Închisoare pe viață pentru „Șacalul”, bărbatul care a ucis două tinere în Constanța. Decizia instanței nu este definitivă Raed Arafat, trimis în judecată în dosarul „Elicopterul” De astăzi încep înscrierile în programul Casa Verde Baterii 2026. Câți bani primesc prosumatorii de la stat Ping-pong între partide cu ajutorul de 1.000 de lei pentru tineri, blocat în instanță. Ce promite acum ministrul Muncii 2002 - Invitație în NATORomânia era invitată oficial să adere la NATO, în cadrul summitului Alianței de la Praga. Alte șase state din Europa de Est au mai fost invitate. Procesul de aderare a durat doi ani, iar pe 29 martie țara noastră a depus instrumentele de ratificare. Pe 2 aprilie, tricolorul românesc a fost arborat la sediul NATO.România își îndeplinea atunci unul dintre principalele obiective de după 1989. La patru ani după aderare, în 2008, țara noastră a găzduit un summit NATO.1783 - Zborul cu balonulDoi francezi reușesc primul zbor din lume cu un balon cu aer cald. Aparatul era o creație a fraților Montgolfier. Fără să fie legat la sol, se ridică mai bine de 900 de metri. Zborul a avut loc cu permisiune de la regele Ludovic al XVI-lea, care a fost de față. Balonul a decolat în jurul orei 14, din curtea unui castel de la marginea Parisului.Acest prim zbor a durat 25 de minute. Balonul, care avea la bord două persoane, a mers 9 kilometri. Balonul a devenit apoi un mijloc de transport.1931 - Tragedia lui FrankensteinPe ecranele cinematografelor din Statele Unite apare filmul „Frankenstein”. Producția era inspirată din cartea cu același nume, scrisă de britanica Mary Shelley.Monstrul doctorului Frankenstein, o creatură grotească, făcută din bucăți și reanimată prin știință, era jucat de Boris Karloff. A fost rolul care i-a definit toată cariera.Aproape 100 de ani mai târziu, Frankenstein rămâne unul dintre cei mai cunoscuți monștri ai cinematografiei. În 1991 pelicula ajunge în arhiva de film a Statelor Unite. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Fată de 17 ani, găsită moartă pe șoseaua Mihai Bravu din București: a fost lovită de o... 2 Mesajul transmis de șeful NATO, Mark Rutte, după întâlnirea lui Trump cu Putin și Xi... 3 Reformarea ONU și noi reguli pentru piața energiei, în declarația Trump-Putin-Xi. Măsuri... 4 Trump a sunat la reuniunea de la Berlin și a criticat noul ajutor de 70 de miliarde de... 5 Donald Trump, mesaj controversat pentru Europa după întâlnirea cu Putin și Xi: Ucraina ar...