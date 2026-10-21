Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 octombrie Data publicării: 21.10.2026 07:34 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1600 - Japonia Shogunului 1805 - Victorie și tragedie 1854 - Prima asistentă modernă Pădurea Bicoloră de lângă Petrila: cum a ajuns un experiment silvic din anii '70 să creeze un spectacol turistic de toamnă Caz rar într-o maternitate din România. Povestea celor patru frați născuți la doar 26 de săptămâni: „O minune!” Încă un pod din județul Bacău stă să cadă. O bucată din parapetul pietonal s-a prăbușit deja. Ce fac autoritățile Consultanța juridică oferită de AI ar putea fi interzisă în România. Ce prevede proiectul de lege depus în Parlament Niculescu anunță că Guvernul ia în calcul prelungirea măsurilor de limitare a scumpirilor la benzină și motorină Răspunsul lui Luca Niculescu la întrebarea dacă este un premier de paravan al PSD Ce le-a transmis noul premier Luca Niculescu miniștrilor la prima ședință de Guvern Kelemen Hunor crede că Guvernul Niculescu va fi învestit. Ce a spus despre o moțiune de cenzură: Nu poți să lași țara fără alternativă Bolojan: Procesele și sumele obținute de magistrați în instanță sunt „imorale”. Cât trebuie să plătească Guvernul 1600 - Japonia ShogunuluiTokugawa Ieyasu a înfrânt clanurile japoneze rivale în bătălia de la Sekigahara. Avea o armată mai mică, dar avea ceva ce rivalii nu aveau - arme de foc moderne. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istoria Japoniei. Tokugawa era cel mai puternic om din țară. Trei ani mai târziu, împăratul Japoniei l-a numit Shogun.Aceste evenimente sunt prezentate în romanul „Shogun” de James Clavell, într-o formă stilizată. Shogunii clanului Tokugawa au condus Japonia până în anul 1868.1805 - Victorie și tragedieFlota Marii Britanii, condusă de amiralul Nelson, a învins flota franco-spaniolă a lui Napoleon la Trafalgar, în sudul Spaniei. Este una dintre cele mai mari victorii ale UK. Napoleon, înfrânt, a renunțat la planurile de a invada Regatul Unit. Trafalgar a marcat și începutul unui secol și jumătate de dominație navală globală a Marii Britanii.Dar victoria a avut un cost uriaș. Amiralul Nelson a murit cu puțin timp înainte de finalul luptei. Corpul lui a fost păstrat într-un butoi cu brandy și dus înapoi acasă.1854 - Prima asistentă modernăFlorence Nightingale și 38 dintre cele mai bune infirmiere ale sale pleacă din UK la un spital britanic de campanie din Istanbul. Vor revoluționa acolo tratamentul medical.Era apogeul Războiului din Crimeea. Spitalul din Scutari, unde a era Florence Nightingale, era plin de soldați răniți și muribunzi, care erau ținuți în condiții mizerabile.Asistenta impune norme de igienă, precum spălatul pe mâini, aerisirea saloanelor și curățarea instalațiilor. Toate acestea sunt practici standard în spitale și în prezent. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică... 2 Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20... 3 Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat... 4 SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus... 5 Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...