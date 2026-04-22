digistoria

1500 - DESCOPERIREA BRAZILIEI

Flota condusă de navigatorul portughez Pedro Álvares Cabral ajungea pe coasta Americii de Sud și debarca în zona ce acum o cunoaștem sub numele de Brazilia.

Pedro Álvares Cabral se aventurase în apele Atlanticului crezând că a prins un curent favorabil care să-l ducă mai repede în India, însă a ajuns pe partea opusă a oceanului.

A explorat coasta și a realizat că a găsit chiar un nou continent. Revendică pământul pentru Portugalia. Prima colonie portugheză va fi fondată abia după 30 de ani.

1915 - RĂZBOI CHIMIC

În timpul celei de-a doua bătălii de la Ypres, armata germană eliberează 150 de tone de clor peste tranșeele franceze. Era cel mai mare atac chimic din război.

Clorul era folosit prima oară ca gaz de luptă. Era mai dens decât aerul, așa că a format un nor galben uriaș. Francezii s-au speriat și au fugit, iar germanii au putut să avanseze.

Ideea folosirii clorului a aparținut unui chimist german. Ulterior, ambele tabere au creat gaze de luptă mult mai puternice. Clorul este o armă chimică interzisă acum.

1969 - CURSĂ ÎN JURUL LUMII

Navigatorul britanic Robin Knox-Johnston devine primul om care face înconjurul lumii de unul singur și fără oprire. Face asta cu un velier construit de niște prieteni, în India.

Plecase din Marea Britanie în iunie 1968 și a luat-o către sud. A înconjurat sudul Africii, a trecut pe lângă Tasmania și Noua Zeelandă, a ocolit Capul Horn și a revenit acasă.

Câștigă și premiul pus în joc de ziarul Sunday Times pentru reușită - un trofeu și 5.000 de lire, pe care le-a donat familiei unui alt concurent, care a murit pe drum.

