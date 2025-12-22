Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 decembrie Data publicării: 22.12.2025 07:54 Din articol 1989 - Fuga dictatorului 1990 - Un nou capitol 1964 - Avion spion Pe urmele eroilor de la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii pe traseul Revoluției din 1989 Mâncatul de Sărbători, „sport” național. Cum explică specialiștii tendința de a cumpăra, găti și mânca fără măsură Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropiat Noua modă de sezon: pomi de Crăciun pe patru roți. Șofer: „Toată lumea zâmbește, mă filmează” „E o amintire care rămâne pe viață”. Românii renunță la darurile clasice pentru experiențele cadou. Ce variante au Sărbători sub semnul austerității. Bate vântul în multe dintre hotelurile și pensiunile din țară Tudorel Toader, despre referendumul în Justiție: „Președintele vrea să fie jucător, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei” Conflictul din Justiție poate deveni „o vulnerabilitate statală”, avertizează fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan 1989 - Fuga dictatoruluiZeci de mii de bucureșteni ies din case și merg spre Piața Universității și spre sediul Comitetului Central al PCR. Strigau „haideți cu noi! Revelion fără dictator!” Era expresia furiei și durerii pentru cele petrecute cu o noapte în urmă. Forțele de represiune ale regimului încep să tragă în civili. Zeci de oameni sunt uciși.Revoluționarii intră în sediul PCR. Armata nu se opune. La prânz, un elicopter decolează de pe acoperișul clădirii. La bord, Ceaușescu. Dictatorul a fugit, revoluția a învins.1990 - Un nou capitolLech Walesa, lider al sindicatului Solidaritatea și inamicul numărul 1 pentru regimul comunist polonez, a depus, acum 35 de ani, jurământul de președinte al Poloniei. La ceremonie a participat și președintele polonez în exil, continuatorul țării interbelice. Acesta i-a predat oficial mandatul și vechile însemne ale puterii lui Lech Walesa.Walesa a devenit continuator al Republicii Poloneze de dinainte de nazism și comunism. Sindicalistul de la Gdansk a fost primul președinte polonez ales prin vot popular.1964 - Avion spionSR-71 Blackbird, unul dintre avioanele simbolice ale Războiului Rece, zbura pentru prima dată. Complet negru și cu muchii ascuțite, ca de sabie, părea extraterestru.În ciuda imaginii amenințătoare, nu avea armament. Nu avea nevoie. Misiunea era spionajul. Zbura mai sus și mai rapid decât orice rachetă sau avion sovietic al vremii.Au fost produse doar 32 de bucăți. Blackbird a spionat URSS și aliații săi până la căderea comunismului. Avionul devine inutil după apariția dronelor. În 1999 este retras. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți... 2 Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este... 3 „O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la... 4 Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente... 5 „Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...