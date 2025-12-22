Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 decembrie

1989 - Fuga dictatorului 1990 - Un nou capitol 1964 - Avion spion

1989 - Fuga dictatorului

Zeci de mii de bucureșteni ies din case și merg spre Piața Universității și spre sediul Comitetului Central al PCR. Strigau „haideți cu noi! Revelion fără dictator!”

Era expresia furiei și durerii pentru cele petrecute cu o noapte în urmă. Forțele de represiune ale regimului încep să tragă în civili. Zeci de oameni sunt uciși.

Revoluționarii intră în sediul PCR. Armata nu se opune. La prânz, un elicopter decolează de pe acoperișul clădirii. La bord, Ceaușescu. Dictatorul a fugit, revoluția a învins.

1990 - Un nou capitol

Lech Walesa, lider al sindicatului Solidaritatea și inamicul numărul 1 pentru regimul comunist polonez, a depus, acum 35 de ani, jurământul de președinte al Poloniei.

La ceremonie a participat și președintele polonez în exil, continuatorul țării interbelice. Acesta i-a predat oficial mandatul și vechile însemne ale puterii lui Lech Walesa.

Walesa a devenit continuator al Republicii Poloneze de dinainte de nazism și comunism. Sindicalistul de la Gdansk a fost primul președinte polonez ales prin vot popular.

1964 - Avion spion

SR-71 Blackbird, unul dintre avioanele simbolice ale Războiului Rece, zbura pentru prima dată. Complet negru și cu muchii ascuțite, ca de sabie, părea extraterestru.

În ciuda imaginii amenințătoare, nu avea armament. Nu avea nevoie. Misiunea era spionajul. Zbura mai sus și mai rapid decât orice rachetă sau avion sovietic al vremii.

Au fost produse doar 32 de bucăți. Blackbird a spionat URSS și aliații săi până la căderea comunismului. Avionul devine inutil după apariția dronelor. În 1999 este retras.

