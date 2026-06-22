digistoria

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Armata Română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice.
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1941 ELIBERAREA BASARABIEI

Armata Română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice.

Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC.

Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării.

1940 - UMILIREA FRANȚEI

Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiegne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918.

Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane.

Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin. Memorialul de la Compiegne, construit de francezi după 1918, a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței.

1941 OPERAȚIUNEA BARBAROSSA

Peste 4 mil. de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii, aliați cu naziștii, au fost surprinși de atac.

Hitler se aștepta ca invazia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că „trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească”.

Cu doi ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler.

Editor : C.L.B.

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