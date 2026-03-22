Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 martie

1933 - Primul lagăr al morții 1963 - Primul album Beatles 1995 - Record în spațiu

1933 - Primul lagăr al morții

Germania nazistă a deschis la Dachau, lângă Munchen, primul lagăr de concentrare. Lagărul a fost inaugurat de Heinrich Himmler, pe atunci șeful poliției din Munchen.

Lagărul a fost gândit inițial pentru adversarii politici ai lui Hitler. În 1938, au ajuns la Dachau primii 10.000 de evrei. Primul crematoriu a fost construit în 1942.

41.500 de oameni au fost uciși la Dachau până în aprilie 1945, când lagărul a fost eliberat de SUA. După război, la Dachau au fost ținuți membrii SS care așteptau judecata.

1963 - Primul album Beatles

„Please Please me”, primul album al trupei britanice The Beatles, era lansat în Marea Britanie. Avea 14 melodii, inclusiv unele scrise de John Lennon și Paul McCartney.

Albumul a ajuns în fruntea topurilor britanice în luna mai și a rămas acolo timp de 30 de săptămâni. Era o realizare fără precedent pentru un album pop la acea vreme.

Primul album Beatles nu a fost lansat în Statele Unite. Un single de pe album nu a prins la public, așa că discul nu a fost lansat. Mania Beatles a lovit SUA după câteva luni.

1995 - Record în spațiu

Cosmonautul rus Valeri Poliakov revenea pe Pământ și stabilea un record de 438 de zile petrecute în spațiu. Poliakov concluziona: „Putem zbura pe Marte”.

Poliakov, medic de carieră, se oferise voluntar pentru această misiune pentru a demonstra că oamenii pot supraviețui microgravitației suficient de mult timp.

În timpul zborului la bordul stației spațiale Mir, Valeri Poliakov a efectuat numeroase experimente medicale care au ajutat la înțelegerea vieții în spațiu.

