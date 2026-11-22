Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 noiembrie Data publicării: 22.11.2026 07:38 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 2005 - Doamna de fier a Germaniei 1963 - Asasinarea lui Kennedy 1995 - Animație revoluționară Fals ofițer SRI, creat de hoți cu inteligența artificială. Cum a fost dejucată o înșelătorie de 13.000 de euro în ultimul moment Fenomenul GTA VI doboară recorduri mondiale. Cum a reușit jocul să depășească „Avengers: Endgame” și „Eras Tour” în doar 24 de ore Microbuz în flăcări după ce a fost lovit de un tren, în Indonezia. Vehiculul a fost târât 500 de metri La Gala Sportului Dinamovist, Marian Neacșu a primit două premii, iar David Popovici – doar unul VIDEO Nicușor Dan, din nou la rugby alături de fiul său. România a pierdut meciul cu Canada. Președintele a avut un mesaj pentru Gică Hagi Facturile uriașe la energie lovesc agricultura românească. Producătorii avertizează: urmează noi scumpiri în piețe la anul Trei din patru companii folosesc AI fără reguli: Cum ajung datele personale ale clienților în pericol Nostalgia comunismului, fenomen pe internet. Cum au ajuns clipurile „înainte era mai bine”, făcute cu AI, virale pe rețelele sociale Este Marian Neacșu o amenințare pentru Sorin Grindeanu? Ce spune rectorul Universității din București despre jocurile de putere din PSD 2005 - Doamna de fier a GermanieiO chimistă născută în Germania de Est devenea primul cancelar din istorie al Germaniei femeie. Este vorba de Angela Merkel, intrată în politică în 1989. Merkel a fost și primul cancelar german din fosta Germanie comunistă. A stat la putere 16 ani și 16 zile. Doar Bismarck și Helmut Kohl au guvernat mai mult.Merkel a condus Germania în timpul a numeroase crize internaționale și a dat stabilitate țării. Dar mandatul ei este pătat acum de politica apropierii de Rusia lui Putin.1963 - Asasinarea lui KennedyPreședintele american John F. Kennedy este asasinat în timpul unei vizite în Dallas, Texas. Kennedy mergea prin oraș, lângă soția sa, cu o limuzină decapotabilă. La ora 12:30, când mașina a ajuns în Piața Dealey, s-au auzit trei focuri de armă. Primul glonț a ratat, dar celelalte l-au lovit în plin pe tânărul președinte al Statelor Unite.JFK a ajuns la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic. Avea 46 de ani și era la Casa Albă de nici trei ani. Kennedy este al patrulea și cel din urmă președinte asasinat al SUA.1995 - Animație revoluționarăApărea în cinematografe Toy Story, primul film de lungmetraj realizat doar cu ajutorul animațiilor făcute pe calculator. A fost un moment de cotitură pentru filme.Animația a fost făcută de Pixar, compania lui Steve Jobs. A încasat în 1995 aproape 400 de milioane $, la un buget de 10 ori mai mic şi a ocupat al doilea loc la încasări.Toy Story este considerat drept una dintre cele mai bune animații făcută vreodată. Woody, Buzz și celelalte personaje sunt recunoscute de aproape toţi copiii. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Donald Trump, mesaj controversat pentru Europa după întâlnirea cu Putin și Xi: Ucraina ar... 2 Ministrul german al Apărării, despre invitația adresată de Putin europenilor: Refuzul „ar... 3 „Negocierile s-au terminat”. Acord între Londra și UE la summitul de la Bruxelles. Ce... 4 Tradiții de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Cele mai importante interdicții... 5 Tinerii care vor să salveze o clădire-monument din Băile Herculane, dar nu sunt lăsați de...