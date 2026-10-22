Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 octombrie Data publicării: 22.10.2026 07:34 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1962 - Criza rachetelor din Cuba 1721 - Rusia devine imperiu 1895 - Trenul fără frâne Sorin Costreie, despre concursul pentru directorii de școli: „Cred că a fost o problemă timpul alocat și faptul că nu au avut ciornă” Ministrul Educației vrea pedepse mai dure pentru atacurile contra profesorilor. Primele măsuri după incidentul din Bistrița Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal de la Buftea, sub control judiciar. Bărbatul ar fi folosit telefonul la volan Protest la Mina Vulcan: zeci de mineri refuză să iasă din subteran, doi au ajuns la spital. Prefectul a venit pentru negocieri Ilie Bolojan vrea o alianță de dreapta pentru următoarele alegeri. Forța Dreptei, printre variante Florin Manole, despre prioritățile mandatului la Ministerul Muncii. Ce spune despre pensii și salarii Pădurea Bicoloră de lângă Petrila: cum a ajuns un experiment silvic din anii '70 să creeze un spectacol turistic de toamnă Caz rar într-o maternitate din România. Povestea celor patru frați născuți la doar 26 de săptămâni: „O minune!” Încă un pod din județul Bacău stă să cadă. O bucată din parapetul pietonal s-a prăbușit deja. Ce fac autoritățile 1962 - Criza rachetelor din CubaPreședintele SUA, John F. Kennedy, anunță lumii întregi că americanii au descoperit rachetele nucleare pe care sovieticii le-au adus în Cuba. SUA încep o blocadă a insulei. Așa începe criza rachetelor din Cuba, sau momentul când lumea s-a apropiat cel mai mult de un război nuclear. SUA erau gata să invadeze Cuba, dacă diplomația eșua.SUA și URSS au înțeles că riscurile erau mari și au ajuns la un acord. Rușii retrăgeau rachetele din Cuba, iar SUA pe cele din Turcia. Criza s-a terminat pe 20 noiembrie.1721 - Rusia devine imperiuPetru cel Mare declară Rusia un imperiu și își ia titlul de „Împărat al tuturor Rusiilor”. Schimbarea vine după ce Suedia, marele rival, este înfrântă în Războiul Nordului. Împăratul continuă modernizarea țării, dar impune un regim absolutist. Chiar și Biserica devine o unealtă a statului. Autonomiile locale străvechi sunt eliminate.Petru cel Mare pune Rusia pe drumul expansiunii în Asia și Europa Centrală. Imperiul este prăbușit de Lenin în 1917. Dar imperialismul rusesc continuă și în prezent.1895 - Trenul fără frâneUn tren expres, care avea întârziere la sosirea în Paris, intra cu o viteză mult prea mare în gara Montparnasse. Mecanicul se grăbea să recupereze timpul pierdut.Frânele nu au mai ținut. Trenul rupe tampoanele de la capătul liniei, merge 30 m pe peron și iese prin fațada gării. Liniile erau la 10 metri deasupra nivelului străzii.Locomotiva cade de la înălțime. Dar, ca prin minune, toți cei 131 de pasageri scapă teferi. Singura victimă fatală a fost o femeie, care a fost lovită de o bucată de zidărie. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică... 2 Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei... 3 Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce... 4 „Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri 5 Darău a cerut sesizarea DNA după ce a descoperit că statul a plătit milioane de lei...