Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 octombrie

Data publicării:

1962 -  CRIZA RACHETELOR DIN CUBA

Președintele SUA, John F. Kennedy, anunță lumii întregi că americanii au descoperit rachetele nucleare pe care sovieticii le-au adus în Cuba. SUA încep o blocadă a insulei.

Așa începe criza rachetelor din Cuba, sau momentul când lumea s-a apropiat cel mai mult de un război nuclear. SUA erau gata să invadeze Cuba, dacă diplomația eșua.

SUA și URSS au înțeles că riscurile erau mari și au ajuns la un acord. Rușii retrăgeau rachele din Cuba, iar SUA, pe cele din Turcia. Criza s-a terminat pe 20 noiembrie.

1721 - RUSIA DEVINE IMPERIU

Petru cel Mare declară Rusia un imperiu și își ia titlul de „Împărat al tuturor Rusiilor”. Schimbarea vine după ce Suedia, marele rival, este înfrântă în Războiul Nordului.

Împăratul continuă modernizarea țării, dar impune un regim absolutist. Chiar și Biserica devine o unealtă a statului. Autonomiile locale străvechi sunt eliminate.

Petru cel Mare pune Rusia pe drumul expansiunii în Asia și Europa Centrală. Imperiul este distrus de Lenin în 1917. Dar imperialismul rusesc continuă și în prezent.

1895 - TRENUL FĂRĂ FRÂNE

Un tren expres, care avea întârziere la sosirea în Paris, a intrat cu viteză mult prea mare în gara Montparnasse. Mecanicul se grăbea să recupereze timpul pierdut.

Frânele nu au mai ținut. Trenul rupe tampoanele de la capătul liniei, merge 30 m pe peron și iese prin fațada gării. Liniile erau la 10 metri deasupra nivelului străzii.

Locomotiva cade de la înălțime. Dar, ca prin minune, toți cei 131 de pasageri scapă teferi. Singura victimă a fost o femeie, care a fost ucisă de o bucată de zidărie.

