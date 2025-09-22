digistoria

1939 - PARADA DICTATURILOR

În orașul Brest-Litovsk, acum 84 de ani, armate naziste și sovietice au defilat împreună ca să marcheze alianța lor contra Poloniei. Naziștii și comuniștii și-au dat mâna.

Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia, era la granița dintre zona anexată de URSS și cea anexată de Germania. Tancuri sovietice și germane au defilat sub ochii ofițerilor.

Asemenea parade militare comune au avut loc și în alte orașe poloneze. În prezent, Rusia încearcă să șteargă din istorie faptul că sovieticii și naziștii au fost cândva aliați.

1888 - PRIMA VIZITĂ REGALĂ BRITANICĂ ÎN ROMÂNIA

Albert, Prințul de Wales, vizitează România. Este primul membru al Familie Regale britanice care vine în România. Moștenitorul Reginei Victoria e primit cu fast în București.

Viitorul Rege Edward al VII-lea vizitează apoi Castelul Peleș, fabrica de hârtie din Bușteni. Ulterior, merge la Poiana Stânii, pe Valea Peleșului și la mănăstirea Sinaia.

Regele Carol I organizează și un exercițiu militar la Sinaia pentru Prințul Albert. Din suita moștenitorului coroanei britanice a făcut parte și poetul Vasile Alecsandri.

1994 PRIETENII TĂI APAR LA TV

Primul episod din serialul Friends este difuzat de NBC. Facem cunoștință cu cele șase personaje principale: Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler și Ross.

Serialul prinde imediat la public. După primul sezon, întră în Top 10 cele mai vizionate seriale. Începând cu sezonul 8, devine cel mai urmărit serial din SUA.

Friends încă are un impact asupra culturii globale, de la coafura lui Rachel la replica „How you doin'” a lui Joey. Jurgen Klopp a spus că a învățat engleză din Friends.

