1941 - EROU AMERICAN VRĂJIT DE NAZISM

Primul om care a reuşit un zbor non-stop New York-Paris, eroul aviator Charles Lindbergh, vine în Congresul SUA să ceară negocierea unui pact de neutralitate cu Hitler.

Germania încă nu atacase URSS iar SUA nu erau în război la acea dată. UK lupta aproape singură în Europa. Simpatiile pro-naziste ale lui Lindbergh erau publice.

Aviatorul susținea gruparea „America First”, fascistă și antisemită, care dorea ca SUA să nu intre în război. Lindbergh a fost blamat pentru ideile sale filo-naziste.

1556 - CUTREMUR CATASTROFAL

De la primele ore ale dimineții are loc cel mai devastator cutremur din istoria lumii în regiunea Shaanxi din centrul Chinei. Peste 800.000 de oameni ar fi murit.

Majoritatea oamenilor din zona epicentrului locuiau în peșteri săpate direct în stânci de loess, foarte instabile. Din cauza seismului, aceste peșteri s-au prăbușit.

Cutremurul apare și în mărturiile unui călugăr portughez, care era în China în acel an. A scris că acest cutremur ar fi putut fi pedeapsă divină pentru păcatele oamenilor.

1960 - ÎN INIMA OCEANULUI

Batiscaful Trieste a coborât pe fundul Gropii Marianelor, cel mai adânc punct de pe glob. Submersibilul a ajuns la 10.911 m sub nivelul mării. Era un record la acea vreme.

La bordul batiscafului Trieste erau doi aventurieri: Jacques Piccard, oceanograf elvețian, și Don Walsh, explorator american. Călătoria durează 4h și 47m.

Recordul stabilit de Trieste a fost doborât abia în 2019. Americanul Victor Vescovo a coborât și el în Groapa Marianelor, dar a ajuns cu 16 metri mai jos.

Editor : C.S.