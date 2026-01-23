Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 ianuarie

Data publicării:

1941 - EROU AMERICAN VRĂJIT DE NAZISM

Primul om care a reuşit un zbor non-stop New York-Paris, eroul aviator Charles Lindbergh, vine în Congresul SUA să ceară negocierea unui pact de neutralitate cu Hitler.

Germania încă nu atacase URSS iar SUA nu erau în război la acea dată. UK lupta aproape singură în Europa. Simpatiile pro-naziste ale lui Lindbergh erau publice.

Aviatorul susținea gruparea „America First”, fascistă și antisemită, care dorea ca SUA să nu intre în război. Lindbergh a fost blamat pentru ideile sale filo-naziste.

1556 - CUTREMUR CATASTROFAL

De la primele ore ale dimineții are loc cel mai devastator cutremur din istoria lumii în regiunea Shaanxi din centrul Chinei. Peste 800.000 de oameni ar fi murit.

Majoritatea oamenilor din zona epicentrului locuiau în peșteri săpate direct în stânci de loess, foarte instabile. Din cauza seismului, aceste peșteri s-au prăbușit.

Cutremurul apare și în mărturiile unui călugăr portughez, care era în China în acel an. A scris că acest cutremur ar fi putut fi pedeapsă divină pentru păcatele oamenilor.

1960 - ÎN INIMA OCEANULUI

Batiscaful Trieste a coborât pe fundul Gropii Marianelor, cel mai adânc punct de pe glob. Submersibilul a ajuns la 10.911 m sub nivelul mării. Era un record la acea vreme.

La bordul batiscafului Trieste erau doi aventurieri: Jacques Piccard, oceanograf elvețian, și Don Walsh, explorator american. Călătoria durează 4h și 47m.

Recordul stabilit de Trieste a fost doborât abia în 2019. Americanul Victor Vescovo a coborât și el în Groapa Marianelor, dar a ajuns cu 16 metri mai jos.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Oameni pe strada in Bucuresti
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
traian basescu face declaratii
4
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
5
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"
Digi Sport
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 21 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 ianuarie
Digi 24_2026_01_18_07_33_25
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 ianuarie
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicuşor Dan anunţă decizii strategice cu impact major după Consiliul...
vladimir putin la birou
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la...
Maia Sandu și Nicușor Dan isi strang mainile
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un...
Nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) transits the South Pacific as part of Carrier Strike Group Nine, supporting the Fleet Response Plan and surge deployment operations under the Chief of Naval Operations.
Trump afirmă că SUA continuă să „supravegheze Iranul”, în timp ce o...
Ultimele știri
Julio Iglesias ar putea fi vizat de noi acuzaţii de hărțuire și abuz sexual. Avocată: „Am fost contactaţi de alţi foşti angajaţi”
Şefii marilor companii salută decizia lui Trump de a renunța la noile tarife: „O poziţie fermă a liderilor UE e bună pentru afaceri”
Nicușor Dan, reacție tranșantă în scandalul de plagiat al ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care să mă implic”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Fanatik.ro
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Giovanni Becali, scandal imens cu Ioan Niculae din cauza miliardarului Francois Pinault: „L-am luat la...
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Pregătirea pentru ITP: ce verifici acasă în 30 de minute ca să nu pici la detalii
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant după cazul din Timiș, unde un băiat a fost ucis de doi adolescenți: „La noi...
Digi Sport
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
Nicușor Dan susține o schimbare importantă la pensie. „Crește vârsta de pensionare”. PSD nu susține ideea
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat