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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 iulie

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1914 - ULTIMATUM ÎNAINTE DE MARELE RĂZBOI

Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei, la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă.

Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați.

Până la urmă, sârbii acceptă toate cererile, mai puțin una: implicarea Vienei în ancheta internă sârbă în cazul crimei. Războiul care a cuprins toată lumea a început pe 28 iulie.

1952 - REVOLUȚIE PE MALURILE NILULUI

Un grup de ofițeri egipteni a început o revoluție contra monarhiei apropiate de Marea Britanie și de Vest. Rebelii erau conduși de colonelul Gamal Abdel Nasser.

Deși mai puțin de 100 de ofițeri au fost implicați, revoluția a fost un succes. Regele Farouk, cunoscut pentru stilul său luxos și extravagant de viață, a fost alungat de pe tron.

Familia regală pleacă în exil. În 1953, Egipt a devenit republică, iar în 1954, Nasser a devenit președinte. Ca naționalist arab, era și contra Vestului, și contra URSS.  

1983 - PLANORUL DIN GIMLI

O cursă a Air Canada, între Montreal și Edmonton, cu 69 de oameni la bord, rămâne fără combustibil la jumătatea drumului. Aeronava fusese alimentată greșit la plecare.

Avionul era la 12.500 m altitudine când motoarele s-au oprit iar aproape toate instrumentele electronice de bord s-au stins. Nu exista nicio procedură în această situație.

Unul dintre piloți știa să manevreze planoare și a aplicat acele tehnici. Avionul a aterizat la o fostă bază aeriană din Gimli. Toți oamenii de la bord au supraviețuit.

Editor : C.S.

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