Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 martie

Data publicării:
digistoria

2021 - CANALUL SUEZ BLOCAT

Ever Given, o navă cargo de 400 m lungime și plină decontainere, tranzita canalul Suez spre Mediterana. Vasul e lovit de vânt puternic și rămâne blocat de-a latul.

Ever Given a rămas în această poziție timp de șase zile. La ambele intrări ale canalului Suez s-au format cozi de sute de nave. Comerțul global a fost paralizat.

O flotă de remorchere reușește să mute Ever Given și să deblocheze canalul. Nava este sechestrată de egipteni câteva luni, deoarece armatorul nu a plătit pagubele.

1917 - PROMISIUNEA LUI FERDINAND

Regele Ferdinand al României se adresează soldaților săi la Răcăciuni, în județul Bacău, și promite pământ și drept de vot pentru țărani, care formau „grosul” armatei.

Promisiunea regelui trebuia să mobilizeze țara într-un moment extrem de delicat - doar Moldova rămăsese sub control românesc. Regele și Guvernul erau mutate la Iași.

Mesajul de la Răcăciuni a avut efectul dorit, iar moralul soldaților s-a refăcut. Regele și-a îndeplinit promisiunea în iunie 1917. A aprobat reforma agrară și votul universal.

2001 - MIR, ULTIMA CĂLĂTORIE

La ora 00:32 GMT, o navetă Progres care era andocată la stația spațială Mir își pornește motoarele. Era începutul călătoriei finale pentru mândria agenției spațiale rusești.

Naveta Progres își mai pornește motoarele de două ori în următoarele cinci ore. Stația Mir este scoasă de pe orbită, intră în atmosferă și arde deasupra oceanului Pacific.

La ora 5:59:27 GMT, a venit anunțul: Mir nu mai exista. 15 ani stătuse pe orbită. Dar Rusia post-sovietică intrase în programul Stației Internaționale. Nu avea bani și de Mir.

Editor : Ș.R.

