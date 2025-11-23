Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 noiembrie

Data publicării:
digistoria freddie

1940 – ALIANȚĂ CU GERMANIA NAZISTĂ

România ratifică Ractul Tripartit și se alătură puterilor Axei, aliniindu-se cu Germania, Italia și Japonia. Decizia a fost luată de mareșalul Ion Antonescu.

România s-a aliat cu Germania, deși Hitler era responsabil, în parte, pentru pierderile teritoriale din 1940. Alianța a fost pusă în aplicare în 1941, odată cu invadarea URSS.

Alianța a durat mai puțin de patru ani. La 23 august 1944, regele Mihai și forțele democratice l-au arestat pe Antonescu și au trecut România de partea Aliaților.

1991 – ANUNȚ DEVASTATOR

Freddie Mercury anunța, printr-un comunicat de presă, că are SIDA: „Sper ca toată lumea să fie alături de mine, de doctori și de toți cei care luptă cu această boală teribilă”.

A murit a doua zi, la doar 45 de ani, din cauza unei pneumonii provocate de SIDA. Artistul fusese diagnosticat cu patru ani în urmă, dar nu a spus public.

Freddie fost prima vedetă care a murit de SIDA. Colegii lui din Queen au format o fundație caritabilă care a strâns milioane de dolari pentru combaterea HIV/SIDA.

1963 – APARE „DOCTOR WHO”

Pe ecranele britanicilor se năștea „Doctor Who”, cel mai longeviv serial dramatic SF. Personajul principal, Doctorul, este un călător în timp și spațiu.

Mașina sa de călătorie o reprezintă o cabină telefonică albastră. Primul episod a fost difuzat de BBC și a fost intitulat „Un copil nepământean”.

În prezent, Doctorul și aliații săi au avut mai bine de 315 aventuri în timp și spațiu. Acestea au avut loc în 892 de apisoade, cu 15 „Doctori” diferiți.

