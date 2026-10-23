Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 octombrie Data actualizării: 23.10.2026 07:03 Data publicării: 23.10.2026 07:01 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Ploile puține de toamnă prelungesc coșmarul fermierilor români. Culturile de rapiță din Dolj, în pericol Noua șosea prin Valea Doftanei: când ar putea fi gata alternativa la DN1 care promite să schimbe traficul spre Brașov De la insolvență la renaștere: Mangalia devine un punct strategic pentru industria navală militară din România. Ce urmează Macron cere interzicerea protestelor în Franța, cu o singură excepție. Măsuri dure după violențele de săptămâna trecută Criză în sudul Italiei: Magazinele rămân fără alimente, benzinăriile fără carburanți, iar aeroporturile fără kerosen Călin Georgescu, pus sub acuzare într-un al cincilea dosar. Polițiștii l-au audiat în arest Trei morți în urma ploilor torențiale din Franța. Două femei au fost găsite într-o pivniță inundată Sorin Costreie, despre concursul pentru directorii de școli: „Cred că a fost o problemă timpul alocat și faptul că nu au avut ciornă” Ministrul Educației vrea pedepse mai dure pentru atacurile contra profesorilor. Primele măsuri după incidentul din Bistrița 2001 - SIMBOL AL EPOCII DIGITALE Apple își lansa prima generație de iPod. Compania condusă de Steve Jobs a dorit să producă un MP3 player portabil mai bun decât orice exista pe piață.Primul model avea o capacitate de doar 5 GB. O roată aflată sub ecran era folosită pentru navigarea prin meniu și prin listele de melodii. Bateria ținea în jur de 10 ore.iPod a devenit rapid un accesoriu de modă. Reclamele cu siluetele negre și căști albe sunt celebre. iPod a ieșit din gama Apple în 2022, după 450 mil. de unități produse. 2002 - TERORISM LA MOSCOVA900 de oameni care veniseră la teatrul Dubrovka din Moscova pentru piesa „Nord-Ost” au fost luați prizonieri de un grup de teroriști ceceni înarmați și cu bombe pe ei.Clădirea a fost înconjurată de trupele speciale rusești. Cecenii au amenințat că aruncă în aer teatrul dacă rușii nu se retrag din Cecenia. Poliția a pregătit un atac direct.În a patra zi a crizei, forțele ruse au băgat un gaz bazat pe fentanil în teatru, ca să adoarmă teroriștii. Dar substanța a fost puternică și a ucis 130 dintre ostatici.2018 - DEDICAȚIE PENTRU O TRUPĂ LEGENDARĂ„Bohemian Rhapsody”, filmul despre viața lui Freddie Mercury și trupa „Queen”, a avut premiera de gală la Londra. Pelicula avea să câștige 4 premii Oscar.Relația dintre Freddie, interpretat de Rami Malek (Premiul Oscar pentru cel mai bun actor), și Mary (Lucy Boynton) a avut loc și în realitate, până în 2023.„Bohemian Rhapsody” a fost un uriaș succes de box office. Bugetul filmului a fost de 55 de milioane de dolari. Iar încasările au fost de aproape 20 de ori mai mari. Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri 2 După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de... 3 Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat... 4 Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de la aeroportul din... 5 Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...