digistoria

2001 - SIMBOL AL EPOCII DIGITALE

Apple își lansa prima generație de iPod. Compania condusă de Steve Jobs a dorit să producă un MP3 player portabil mai bun decât orice exista pe piață.

Primul model avea o capacitate de doar 5 GB. O roată aflată sub ecran era folosită pentru navigarea prin meniu și prin listele de melodii. Bateria ținea în jur de 10 ore.

iPod a devenit rapid un accesoriu de modă. Reclamele cu siluetele negre și căști albe sunt celebre. iPod a ieșit din gama Apple în 2022, după 450 mil. de unități produse.

2002 - TERORISM LA MOSCOVA

900 de oameni care veniseră la teatrul Dubrovka din Moscova pentru piesa „Nord-Ost” au fost luați prizonieri de un grup de teroriști ceceni înarmați și cu bombe pe ei.

Clădirea a fost înconjurată de trupele speciale rusești. Cecenii au amenințat că aruncă în aer teatrul dacă rușii nu se retrag din Cecenia. Poliția a pregătit un atac direct.

În a patra zi a crizei, forțele ruse au băgat un gaz bazat pe fentanil în teatru, ca să adoarmă teroriștii. Dar substanța a fost puternică și a ucis 130 dintre ostatici.

2018 - DEDICAȚIE PENTRU O TRUPĂ LEGENDARĂ

„Bohemian Rhapsody”, filmul despre viața lui Freddie Mercury și trupa „Queen”, a avut premiera de gală la Londra. Pelicula avea să câștige 4 premii Oscar.

Relația dintre Freddie, interpretat de Rami Malek (Premiul Oscar pentru cel mai bun actor), și Mary (Lucy Boynton) a avut loc și în realitate, până în 2023.

„Bohemian Rhapsody” a fost un uriaș succes de box office. Bugetul filmului a fost de 55 de milioane de dolari. Iar încasările au fost de aproape 20 de ori mai mari.

Editor : Ș.R.