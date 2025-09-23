digistoria

1862 - CANCELARUL DE FIER

Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa.

Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris.

Bismarck a fost un diplomat abil, care a reușit să facă Germania una dintre marile puteri ale Europei. Deși este considerat un militarist, a purtat doar trei războaie.

1889 - ÎNCEPUTUL JOCULUI

Fusajiro Yamauchi a fondat, la Kyoto, firma Nintendo. Inițial, compania produce cărți de joc hanafuda, pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual.

Compania Nintendo așa cum o știm noi astăzi apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977, lansează prima consolă, Color TV-Game, doar în Japonia.

Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokemon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje.

1641 - COMOARA PIERDUTĂ

Merchant Royal, o navă comercială engleză, se scufundă lângă coastele Angliei cu o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi: peste 1 miliard de lire.

Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe. Dar când a ajuns în Europa înapoi, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori.

Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Căpitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi. Dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent.

