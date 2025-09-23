Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 septembrie

Data publicării:
Screenshot 2025-09-23 090241

1862 - CANCELARUL DE FIER

Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa.

Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris.

Bismarck a fost un diplomat abil, care a reușit să facă Germania una dintre marile puteri ale Europei. Deși este considerat un militarist, a purtat doar trei războaie.

1889 - ÎNCEPUTUL JOCULUI

Fusajiro Yamauchi a fondat, la Kyoto, firma Nintendo. Inițial, compania produce cărți de joc hanafuda, pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual.

Compania Nintendo așa cum o știm noi astăzi apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977, lansează prima consolă, Color TV-Game, doar în Japonia.

Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokemon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje.

1641 - COMOARA PIERDUTĂ

Merchant Royal, o navă comercială engleză, se scufundă lângă coastele Angliei cu o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi: peste 1 miliard de lire.

Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe. Dar când a ajuns în Europa înapoi, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori.

Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Căpitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi. Dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
caseta audio banda magnetica
4
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Liderii Coaliției, chemați la Cotroceni: întâlnirea cu președintele...
Benjamin Netanyahu
Ce răspuns pregătește Netanyahu la recunoașterea statului...
Threatening brown bear male approaching from front view on meadow in High Tatras
Urșii care intră în localități ar putea fi împușcați. Ministerul...
Silhouette Of Donald Trump With Flags Of Usa And Eu European Union On Eroding Ground
„Război cultural” purtat de SUA împotriva Europei. Cum încearcă Trump...
Ultimele știri
Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi. Mitropolia Tomisului l-a suspendat
Administrația Trump interzice diplomaților iranieni să cumpere bunuri de lux și să intre în magazine „en-gros” din SUA
Încă un oraș din România ia măsuri pentru a interzice trotinetele electrice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-09-22 132351
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 septembrie
digistoria
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 septembrie
digistoria
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 septembrie
digist
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 19 septembrie
Demonstrații Franța
Istoria grevelor în Franța. De la paradisul luptei de clasă la purgatoriul „dialogului social”
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Vine frigul în România. Temperaturile scad la pragul îngheţului
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Tatăl lui Lamine Yamal nu s-a putut abține și ”a explodat”, după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026