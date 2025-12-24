Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 decembrie

1914 - Crăciun între inamici

În ajunul Crăciunului, pe Frontul de Vest apărea acum 110 ani un fenomen nemaivăzut. Soldați din ambele tabere ies din tranșee și încep să fraternizeze unii cu alții.

Francezi, britanici și germani se întâlnesc în zona dintre tranșee. Cântă colinde, joacă fotbal și fac schimb de daruri. Unii soldați chiar împodăbesc brazi împreună.

Războiul mondial începuse de cinci luni. Încă mai era loc de bunăvoință față de tabăra inamică. În anii următori, un astfel de armistițiu de Crăciun nu a mai fost posibil.

1818 - Colind de Crăciun

Colindul „Stille Nacht” (Noapte de vis) era cântat pentru prima oară în Ajunul Crăciunului de acum 207 ani, într-o biserică din orășelul austriac Oberdor, de lângă Salzburg.

Versurile au fost scrise de Joseph Mohr, un tânăr preot catolic. Acesta l-a rugat pe Franz Gruber, un profesor de școală primară, să compună o melodie pentru acel text.

„Noapte de vis” s-a răspândit în toată Austria, apoi în toată lumea. Colindul a fost cântat la curțile regale și imperiale. Din 2011, melodia e în patrimoniul UNESCO.

1968 - Călătorie în jurul Lunii

Cei trei astronauți americani de la bordul navei spațiale Apollo 8 intrau pe orbită în jurul Lunii. Erau primii oameni care reușeau asta. De 10 ori au dat ocol Lunii.

Au fost primii oameni care au văzut un răsărit de Pământ și partea întunecată a Lunii. Au putut transmite în direct imagini video, care au fost difuzate la TV în Statele Unite.

Niciunul dintre cei trei nu a ajuns pe Lună. Pentru doi dintre ei, a fost ultimul zbor în spațiu. Al 3-lea, Jim Lovell, a fost ulterior comandantul infamei misiuni Apollo 13.

