Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 decembrie

Data publicării:
Digi 24_2025_12_24_06_56_47
Din articol
1914 - Crăciun între inamici 1818 - Colind de Crăciun 1968 - Călătorie în jurul Lunii

1914 - Crăciun între inamici

În ajunul Crăciunului, pe Frontul de Vest apărea acum 110 ani un fenomen nemaivăzut. Soldați din ambele tabere ies din tranșee și încep să fraternizeze unii cu alții.

Francezi, britanici și germani se întâlnesc în zona dintre tranșee. Cântă colinde, joacă fotbal și fac schimb de daruri. Unii soldați chiar împodăbesc brazi împreună.

Războiul mondial începuse de cinci luni. Încă mai era loc de bunăvoință față de tabăra inamică. În anii următori, un astfel de armistițiu de Crăciun nu a mai fost posibil.

1818 - Colind de Crăciun

Colindul „Stille Nacht” (Noapte de vis) era cântat pentru prima oară în Ajunul Crăciunului de acum 207 ani, într-o biserică din orășelul austriac Oberdor, de lângă Salzburg.

Versurile au fost scrise de Joseph Mohr, un tânăr preot catolic. Acesta l-a rugat pe Franz Gruber, un profesor de școală primară, să compună o melodie pentru acel text.

„Noapte de vis” s-a răspândit în toată Austria, apoi în toată lumea. Colindul a fost cântat la curțile regale și imperiale. Din 2011, melodia e în patrimoniul UNESCO.

1968 - Călătorie în jurul Lunii

Cei trei astronauți americani de la bordul navei spațiale Apollo 8 intrau pe orbită în jurul Lunii. Erau primii oameni care reușeau asta. De 10 ori au dat ocol Lunii.

Au fost primii oameni care au văzut un răsărit de Pământ și partea întunecată a Lunii. Au putut transmite în direct imagini video, care au fost difuzate la TV în Statele Unite.

Niciunul dintre cei trei nu a ajuns pe Lună. Pentru doi dintre ei, a fost ultimul zbor în spațiu. Al 3-lea, Jim Lovell, a fost ulterior comandantul infamei misiuni Apollo 13.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Digi Sport
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2025_12_23_08_50_50
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 decembrie
Digi 24_2025_12_22_07_45_59
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 decembrie
Digi 24_2025_12_21_08_23_57
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 decembrie
Digi 24_2025_12_20_08_26_46
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 decembrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 decembrie
Recomandările redacţiei
A stethoscope placed on an electrocardiogram
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din...
picturi legionari
Capelă din București cu figuri legionare: 1/3 din suma pentru...
CSAT
Cum vede România relațiile cu partenerii strategici și ce își propune...
baiat baietel cadouri craciun brad
De ce n-ar trebui să-și dorească europenii cadouri ieftine de...
Ultimele știri
Dosarele Epstein. Acuzații de viol la adresa lui Donald Trump într-o notă internă a FBI din 2020
Preparate tradiționale care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Ce rețete recomandă chefi cu experiență pentru meniul festiv
Ajunul Crăciunului 2025: Cum se sărbătorește și ce tradiții respectă credincioșii. Sfaturile preotului pentru ultima zi de post
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a...
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
Adevărul
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
A murit la 34 de ani, după ce a căzut de pe telescaun. ”Era în vacanță, accident tragic!”
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...