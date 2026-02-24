2022 - Rusia invadează Ucraina

Cu câteva minute înainte de ora 06:00, Vladimir Putin ordonă armatelor sale să invadeze Ucraina. Discursul său a fost dat în direct de toate televiziunile din Rusia.

Coloane de tancuri, blindate, camioane și alte vehicule au trecut granița în Ucraina din nord, est și sud. Rachete au lovit puncte strategice. Parașutiști au atacat Kievul.

Războiul trebuia să se termine în 3 zile. Ținta principală a fost Zelenski. State vestice s-au oferit să-l scoată din oraș, dar el ar fi spus: „Vreau muniție, nu un taxi”.

2014 - Cea mai veche bucată a planetei

În vestul Australiei, în regiunea Jack Hills, geologii descopereau o bucată de zirconiu. Fragmentul a fost testat de oamenii de știință și rezultatul era unul uimitor.

Cristalul fusese format acum 4,4 miliarde de ani. Era cel mai vechi material descoperit vreodată. Când s-a format bucata de zirconiu, Terra avea doar 160 de milioane de ani vechime.

Această descoperire oferă credibilitate teoriei că scoarța terestră era rece, chiar și când planeta era tânără. Asta deschide posibilitatea existenței apei lichidei și vieții.

1942 - Bătălia pentru Los Angeles

La trei luni după atacul japonez de la Pearl Harbour și o zi după ce un submarin nipon bombardează Santa Barbara, antiaeriana din Los Angeles începe să tragă în disperare.

Exista o alertă că un potențial atac este iminent. Au fost observate diverse lumini pe cer, în jurul fabricilor. Alarma este activată la 19:18 și a oprită a doua zi, la 07:21.

Cinci oameni au murit - 3 în accidente auto, 2 de atac de cord. Nu a existat niciun inamic. O anchetă făcută după război a arătat că totul a început de la un balon meteo.

