Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 ianuarie

Data publicării:
Screenshot 2026-01-24 082347

1859 - UNIREA PRINCIPATELOR 

Are loc unirea principatelor române prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Moldova și în Țara Românească. Marile puteri europene sunt puse în fața faptului împlinit. 

Asta deoarece acordul statelor era pentru o unire mai degrabă formală, cu un stat care să aibă doi domni. Dar alegerea aceluiași om la Iași și București nu era interzisă.  

Cuza a început procesul de formare al unui stat unit românesc. Alegerea colonelului moldovean a fost mereu o soluție temporară. Un domn străin era varianta dorită. 

1935 - REVOLUŢIA BERII 

Un magazin din Richmond, statul american Virginia, a început să vândă un produs unic în lume la acea vreme: bere la cutie. Producătorul era o berărie din New Jersey. 

Lotul inițial a fost de doar 2.000 de cutii, în cazul în care acest experiment ar fi eșuat. Nu a fost cazul. Berea la cutie a fost un succes. Dozele nu se spărgeau ca sticlele. 

În statul american Massachusetts există și un muzeu al cutiilor de bere. Sunt de peste 5.000 de exponate. Locul e pe lista celor mai ciudate muzee din SUA. 

1984 - PRIMUL MODEL DE MAC 

Acum 42 de ani Apple punea la vânzare primul model Macintosh. Presa vremii scria că era o revoluție. Ecranul și unitatea erau incluse, avea mouse și interfață grafică. 

Macintosh a fost primul calculator care avea aceste caracteristici și care s-a vândut în număr mare. 50.000 de bucăți au fost comercializate în SUA în 74 de zile. 

Acest prim Mac a fost popularizat și printr-o reclamă celebră, apărută în timpul Superbowl din 1984 și făcută de Ridley Scott. Linia Macintosh a durat până în 1997. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
2
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
3
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
4
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
profimedia-1068266366
5
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 21 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 ianuarie
Recomandările redacţiei
Donald Trump pleacă de la Davos
Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald...
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_26_INQUAM_Photos
Preşedintele Nicuşor Dan merge la Focşani şi Iaşi de Ziua Micii...
photo-collage.png (51)
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la...
Ultimele știri
Armata SUA a scufundat în Pacific încă o barcă suspectată pentru trafic de droguri: doi morți și un supraviețuitor
Pentagonul a dezvăluit noua strategie de apărare a Statelor Unite. Mesaj pentru aliați
Cum identifici alunițele cu risc de cancer. Dermatologii explică semnele importante care necesită evaluare urgentă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer uluitor cu Giovanni Becali! 11 milioane de euro: „Dacă nu semnezi, nu pleci de la FCSB!”
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Șocant! Corpul unui înotător rus a fost găsit fără cap și brațe. Sportivul era dat dispărut de 6 luni
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Cristi Chivu a făcut anunțul în Italia, după victoria lui Inter cu Pisa: ”Familia mea este pe primul loc”
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Mica Recalculare îi lasă pe mulți pensionari cu bani mai puțini la pensie. „Nu se merită efortul”. De ce?
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat