Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 ianuarie Data publicării: 24.01.2026 08:24 Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați 168 milioane euro pentru CET și nu s-a făcut? Șeful Guvernului, despre concedieri la stat în 2026: Directori din companii și-au blindat posturile Cel mai mare val observat vreodată în Marea Mediterană. Ciclonul a lăsat în urmă pagube de 700 milioane euro pe coastele din Italia Va face parte România din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump? Ce spune Ilie Bolojan despre taxa de 1 miliard de dolari Reducerea impozitelor e posibilă „dacă este peste plafonul stabilit prin lege”, spune Bolojan. „Este strategia fiecărei primării” Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să spună exact ce vând. Ministrul Economiei: „Contractul trebuie să fie corect și complet” Premieră: O primărie reduce taxele, după ce le-a mărit la începutul anului. Cei care au plătit majorat vor primi diferența înapoi Danemarca a acceptat, de principiu, ca NATO să consolideze securitatea în Arctica Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el 1859 - UNIREA PRINCIPATELOR Are loc unirea principatelor române prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Moldova și în Țara Românească. Marile puteri europene sunt puse în fața faptului împlinit. Asta deoarece acordul statelor era pentru o unire mai degrabă formală, cu un stat care să aibă doi domni. Dar alegerea aceluiași om la Iași și București nu era interzisă. Cuza a început procesul de formare al unui stat unit românesc. Alegerea colonelului moldovean a fost mereu o soluție temporară. Un domn străin era varianta dorită. 1935 - REVOLUŢIA BERII Un magazin din Richmond, statul american Virginia, a început să vândă un produs unic în lume la acea vreme: bere la cutie. Producătorul era o berărie din New Jersey. Lotul inițial a fost de doar 2.000 de cutii, în cazul în care acest experiment ar fi eșuat. Nu a fost cazul. Berea la cutie a fost un succes. Dozele nu se spărgeau ca sticlele. În statul american Massachusetts există și un muzeu al cutiilor de bere. Sunt de peste 5.000 de exponate. Locul e pe lista celor mai ciudate muzee din SUA. 1984 - PRIMUL MODEL DE MAC Acum 42 de ani Apple punea la vânzare primul model Macintosh. Presa vremii scria că era o revoluție. Ecranul și unitatea erau incluse, avea mouse și interfață grafică. Macintosh a fost primul calculator care avea aceste caracteristici și care s-a vândut în număr mare. 50.000 de bucăți au fost comercializate în SUA în 74 de zile. Acest prim Mac a fost popularizat și printr-o reclamă celebră, apărută în timpul Superbowl din 1984 și făcută de Ridley Scott. Linia Macintosh a durat până în 1997. Editor : A.C. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori 2 FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova... 3 Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda” 4 Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi... 5 Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...