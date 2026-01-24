1859 - UNIREA PRINCIPATELOR

Are loc unirea principatelor române prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Moldova și în Țara Românească. Marile puteri europene sunt puse în fața faptului împlinit.

Asta deoarece acordul statelor era pentru o unire mai degrabă formală, cu un stat care să aibă doi domni. Dar alegerea aceluiași om la Iași și București nu era interzisă.

Cuza a început procesul de formare al unui stat unit românesc. Alegerea colonelului moldovean a fost mereu o soluție temporară. Un domn străin era varianta dorită.

1935 - REVOLUŢIA BERII

Un magazin din Richmond, statul american Virginia, a început să vândă un produs unic în lume la acea vreme: bere la cutie. Producătorul era o berărie din New Jersey.

Lotul inițial a fost de doar 2.000 de cutii, în cazul în care acest experiment ar fi eșuat. Nu a fost cazul. Berea la cutie a fost un succes. Dozele nu se spărgeau ca sticlele.

În statul american Massachusetts există și un muzeu al cutiilor de bere. Sunt de peste 5.000 de exponate. Locul e pe lista celor mai ciudate muzee din SUA.

1984 - PRIMUL MODEL DE MAC

Acum 42 de ani Apple punea la vânzare primul model Macintosh. Presa vremii scria că era o revoluție. Ecranul și unitatea erau incluse, avea mouse și interfață grafică.

Macintosh a fost primul calculator care avea aceste caracteristici și care s-a vândut în număr mare. 50.000 de bucăți au fost comercializate în SUA în 74 de zile.

Acest prim Mac a fost popularizat și printr-o reclamă celebră, apărută în timpul Superbowl din 1984 și făcută de Ridley Scott. Linia Macintosh a durat până în 1997.

