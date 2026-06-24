digistoria

1948 - RĂZBOIUL RECE SE ÎNCĂLZEȘTE

URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de Aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic.

Scandalul a început de la decizia Aliaților de a aduce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă Vestul să plece din oraș.

SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile, până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți.

1374 - CIUMA DANSULUI

Locuitorii orașului german Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă zvânciri, de parcă ar dansa. Nu se puteau opri.

Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în sec. XVII.

Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre. Dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.

1947 - ÎNTÂLNIRE CU FARFURII ZBURĂTOARE

Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut nouă obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii.

De la această descriere, presa americană a inventat expresia „farfurii zburătoare”. Prietenii pilotului i-au spus că, probabil, a văzut rachete sau vreun avion nou.

Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni, a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale.

Editor : C.S.