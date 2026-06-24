Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 iunie Data publicării: 24.06.2026 08:33 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Jucării din Antichitate, descoperite în vechea cetate a Tomisului. Cum arătau jucăriile copiilor romani Sărăcia din România îi determină pe mulți dintre tineri să ia în continuare calea străinătății: „Urmează să plec la muncă în Germania” Sejur pe „litoralul” Olteniei. Cum arată vacanța pe plajele amenajate pe malul Dunării: „Mult mai ieftin decât la mare” Situație alarmantă: Peste 80 de delfini morți, eșuați pe litoralul românesc de la începutul anului. Care ar putea fi principalele cauze Fum dens în Rusia, după ce o uzină importantă a fost ținta unui atac ucrainean cu rachete Storm Shadow. Imagini cu bombardamentul PSD schimbă tonul față de AUR. Rareș Hopincă: „A vorbi despre un partid că este extremist e o linie periculoasă” Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred” Prea săraci ca să fie turiști. Românii care nu merg în vacanțe: „N-am fost niciodată! Nici la munte, nici la mare, nici măcar în oraș” Vacanță la țară, în casele localnicilor. Platforma care deschide porțile gospodăriilor pentru oaspeți 1948 - RĂZBOIUL RECE SE ÎNCĂLZEȘTE URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de Aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic.Scandalul a început de la decizia Aliaților de a aduce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă Vestul să plece din oraș.SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile, până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 1374 - CIUMA DANSULUILocuitorii orașului german Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă zvânciri, de parcă ar dansa. Nu se puteau opri.Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în sec. XVII.Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre. Dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.1947 - ÎNTÂLNIRE CU FARFURII ZBURĂTOAREUn pilot american, Kenneth Arnold, a văzut nouă obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii.De la această descriere, presa americană a inventat expresia „farfurii zburătoare”. Prietenii pilotului i-au spus că, probabil, a văzut rachete sau vreun avion nou.Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni, a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament... 3 Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor... 4 Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face... 5 Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...