digistoria

1603 - SHOGUNULÎmpăratul Japoniei îi acordă titlul de shogun lui Tokugawa Ieyasu, cel mai puternic om din țară la acea vreme. Așa începe shogunatul care va conduce Japonia până în 1868. Tokugawa Ieyasu a mutat centrul de putere de la Kyoto la Edo, cunoscut acum drept Tokyo. Împăratul era tot la Kyoto, dar puterea lui era inferioară celei a shogunului.Primul shogun este unul dintre marii unificatori ai Japoniei medievale. Romanul „Shogun", de James Clavell, prezintă această perioadă a Japoniei și ascensiunea lui Tokugawa.1882 - DESCOPERIRE MEDICALĂ Savantul german Robert Koch a venit în fața Societății Germane de Fiziologie din Berlin și anunță că tuberculoza este provocată de o bacterie și că este infecțioasă.Până atunci, se credea că tuberculoza este o boală ereditară. Anunțul lui Koch nu a provocat o reacție anume în societate. Unii savanți de top din țară erau sceptici.Patogenul care provoacă tuberculoza poartă și acum numele savantului german – bacilul Koch. Găsirea cauzei a deschis calea pentru găsirea unui leac pentru boală.1794 - LUPTĂ PENTRU LIBERTATEÎn Cracovia, militarul polonez Tadeusz Kościuszko anunță o răscoală împotriva Rusiei și Prusiei, care ocupau zone întinse din Polonia. Este numit comandantul suprem. Tadeusz Kościuszko luptase de partea SUA în Războiul de Independență și era erou național acolo. Apelul lui la răscoală este urmat și în alte zone ale Poloniei libere. Până la urmă, răscoala lui Kościuszko este înfrântă până în noiembrie 1794. Polonia este divizată iar și dispare de pe harta Europei ca stat independent, până în 1918.