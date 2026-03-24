Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 martie

Data publicării:
digistoria

1603 - SHOGUNUL

Împăratul Japoniei îi acordă titlul de shogun lui Tokugawa Ieyasu, cel mai puternic om din țară la acea vreme. Așa începe shogunatul care va conduce Japonia până în 1868.

Tokugawa Ieyasu a mutat centrul de putere de la Kyoto la Edo, cunoscut acum drept Tokyo. Împăratul era tot la Kyoto, dar puterea lui era inferioară celei a shogunului.

Primul shogun este unul dintre marii unificatori ai Japoniei medievale. Romanul „Shogun”, de James Clavell, prezintă această perioadă a Japoniei și ascensiunea lui Tokugawa.

1882 - DESCOPERIRE MEDICALĂ

Savantul german Robert Koch a venit în fața Societății Germane de Fiziologie din Berlin și anunță că tuberculoza este provocată de o bacterie și că este infecțioasă.

Până atunci, se credea că tuberculoza este o boală ereditară. Anunțul lui Koch nu a provocat o reacție anume în societate. Unii savanți de top din țară erau sceptici.

Patogenul care provoacă tuberculoza poartă și acum numele savantului german – bacilul Koch. Găsirea cauzei a deschis calea pentru găsirea unui leac pentru boală.

1794 - LUPTĂ PENTRU LIBERTATE

În Cracovia, militarul polonez Tadeusz Kościuszko anunță o răscoală împotriva Rusiei și Prusiei, care ocupau zone întinse din Polonia. Este numit comandantul suprem.

Tadeusz Kościuszko luptase de partea SUA în Războiul de Independență și era erou național acolo. Apelul lui la răscoală este urmat și în alte zone ale Poloniei libere.

Până la urmă, răscoala lui Kościuszko este înfrântă până în noiembrie 1794. Polonia este divizată iar și dispare de pe harta Europei ca stat independent, până în 1918.

Editor : Ș.R.

Top Citite
Angela Similea
1
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
dacian ciolos la parlament
2
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 martie
Digi 24_2026_03_22_07_26_30
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 martie
Digi 24_2026_03_21_06_29_44
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 martie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 martie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 19 martie
Recomandările redacţiei
George W Bush / Donald Trump
Decizia lui Trump de a ataca Iranul este o greșeală strategică „mult...
calin georgescu
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu. Cum au...
Iran Rescuers Search Bombed Buildings After US-Israeli Strike
Război în Orientul Mijlociu, ziua 25. Discuții directe SUA-Iran ar...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Liberalii cer o „atitudine responsabilă” de la PSD: „Dacă provoacă o...
