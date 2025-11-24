1859 - ORIGINEA SPECIILOR



Biologul britanic Charles Darwin publică lucrarea „Originea speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență”.



Darwin susținea că speciile evoluează prin selecția naturală, un proces în care cele mai adaptate trăsături sunt transmise următoarelor generații.



Ideea se opunea teoriei creaționismului și a stârnit numeroase controverse. Cu toate astea, a schimbat radical lumea științifică. Puțini mai contestă evoluția azi.



1963 - RĂZBUNARE PENTRU JFK



Lee Harvey Oswald, principalul suspect în cazul asasinării lui John F. Kennedy, a fost ucis când era scos din secția de poliție din Dallas ca să fie dus la închisoare.



La fața locului erau prezenți numeroși oameni, când, la un moment dat, din mulțime iese proprietarul unui club din Dallas, Jack Ruby, care îl împușcă pe Oswald.



El a recunoscut că a vrut să-l răzbune pe JFK. Momentul a fost suprins într-o fografie care a câștigat premiul Pulitzer. Ruby moare în spital, înainte să-și afle sentința.



1971 - MISTERUL LUI D.B. COOPER



În 1971, un bărbat cunoscut sub numele de D.B. Cooper a deturnat un avion comercial în Statele Unite. A cerut o răscumpărare de 200.000 de dolari și patru parașute.



După ce a primit banii, Cooper a eliberat pasagerii și a sărit din avion cu parașuta, dispărând în noapte. Până astăzi, nu a fost descoperit niciun indiciu clar.



Cazul a rămas unul dintre cele mai mari mistere ale criminalisticii americane. De-a lungul anilor, au existat numeroase teorii, dar niciun răspuns concret.

