Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 noiembrie Data publicării: 24.11.2025 08:41 Ludovic Orban, despre revocarea din funcția de consilier prezidențial: Au existat diferențe, în special legate de raportarea la PSD Ministrul Muncii, despre plata pensiei pe card: Nu este o obligație, dar trebuie să accelerăm procesul Noi puteri pentru poliția locală: Un proiect MAI prevede ca aceștia să amendeze șoferi și să verifice actele mașinii Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile din următoarele zile Cristian Păun, profesor de economie: „Am ales cel mai prost moment să creștem taxele” O tânără a ajuns la spital după ce a fost mușcată de ploșnițe într-un tren CFR Incendiul la blocul de 11 etaje din București a fost stins. Peste 150 de persoane evacuate, 17 la spital. Care ar putea fi cauza Persoanele care folosesc petarde riscă amenzi de până 7.500 de lei și chiar închisoare. Cine sunt cei exceptați de la sancțiuni O stațiune turistică populară din țară, rezervată aproape în totalitate pentru Sărbători. Ce oferte sunt de Crăciun și Revelion 1859 - ORIGINEA SPECIILORBiologul britanic Charles Darwin publică lucrarea „Originea speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență”.Darwin susținea că speciile evoluează prin selecția naturală, un proces în care cele mai adaptate trăsături sunt transmise următoarelor generații.Ideea se opunea teoriei creaționismului și a stârnit numeroase controverse. Cu toate astea, a schimbat radical lumea științifică. Puțini mai contestă evoluția azi.1963 - RĂZBUNARE PENTRU JFKLee Harvey Oswald, principalul suspect în cazul asasinării lui John F. Kennedy, a fost ucis când era scos din secția de poliție din Dallas ca să fie dus la închisoare.La fața locului erau prezenți numeroși oameni, când, la un moment dat, din mulțime iese proprietarul unui club din Dallas, Jack Ruby, care îl împușcă pe Oswald.El a recunoscut că a vrut să-l răzbune pe JFK. Momentul a fost suprins într-o fografie care a câștigat premiul Pulitzer. Ruby moare în spital, înainte să-și afle sentința.1971 - MISTERUL LUI D.B. COOPERÎn 1971, un bărbat cunoscut sub numele de D.B. Cooper a deturnat un avion comercial în Statele Unite. A cerut o răscumpărare de 200.000 de dolari și patru parașute.După ce a primit banii, Cooper a eliberat pasagerii și a sărit din avion cu parașuta, dispărând în noapte. Până astăzi, nu a fost descoperit niciun indiciu clar.Cazul a rămas unul dintre cele mai mari mistere ale criminalisticii americane. De-a lungul anilor, au existat numeroase teorii, dar niciun răspuns concret. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei... 2 Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus... 3 Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile... 4 Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să... 5 Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...