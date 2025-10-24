Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 octombrie

1946 - PRIMA FOTOGRAFIE DIN SPAȚIU

Un aparat foto, pus într-o rachetă nazistă V-2 modificată în Statele Unite, a făcut o fotografie planetei Pământ din afara atmosferei. Era prima imagine surprinsă din spațiu.

Racheta, V-2 numărul 13, fusese lansată de la un poligon din statul american New Mexico. Era făcută din piese noi, făcute în SUA, și piese vechi, capturate de la naziști.

Proiectantul aparatului foto a descris în felul următor această primă poză: „Așa s-ar vedea Pământul nostru prin ochii vizitatorilor care vin cu nava de altă planetă”.

1857 - PRIMUL CLUB DE FOTBAL

Este înființat primul club de fotbal din lume, FC Sheffield Era fondat de membrii unui club de cricket din orașul britanic Sheffield, mare centru industrial.

Primele meciuri se jucau între membrii clubului. Echipele erau de forma „căsătoriți vs. burlaci” sau „profesioniști vs. restul”. În 1859, Sheffield a făcut primele reguli de fotbal.

Printre reguli erau loviturile de la colț, lovituri libere după faulturi și aruncări de la margine. FIFA recunoaște FC Sheffield drept cel mai vechi club de fotbal existent.

1901 - CU BUTOIUL ÎN NIAGARA

Annie Edson Taylor, o profesoară din Statele Unite, a devenit prima persoană care s-a aruncat intenționat în cascada Niagara într-un butoi și a supraviețuit căderii.

Femeia a făcut această cascadorie chiar în ziua în care a împlinit 63 de ani. A scăpat doar cu o tăietură mică la cap. Spera să facă o avere din cascadorie, dar a eșuat.

Ultimii ani ai vieții i-a petrecut la magazinul său de suveniruri de lângă cascadă. A murit fără niciun ban în 1921. Este înmormântată în orașul Niagara Falls.

