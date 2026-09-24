Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 septembrie Data publicării: 24.09.2026 07:35 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1971 - Rețea de spioni 1960 - Primul portavion nuclear 1993 - Întoarcerea regelui Grindeanu, despre Mureșan: „Bolojan second-hand” să-și dea demisia din PE, să meargă să discute la sediul PSD. Sper să vină pregătit Dosarul Georgescu, motiv de scandal în plenul Parlamentului: Schimb dur de replici între USR și AUR România începe joi discuțiile cu agenția S&P. Verdictul privind ratingul țării va fi anunțat pe 2 octombrie Daniel Dăianu avertizează asupra alegerilor anticipate: „Pot conduce la un downgrade. Ne jucăm cu focul” Dosar penal pentru omor în cazul tinerei găsite moartă într-o valiză pe Olt. Iubitul ei, principalul suspect, ar fi părăsit țara Un pod din Bacău s-a prăbușit sub greutatea unui TIR. Traficul pe drumul spre Miercurea Ciuc este blocat Euro a atins un nou maxim istoric față de leu. Cursul anunțat de BNR a urcat la 5,2788 lei Uciderea lui Mario Berinde: protest la locuința din Cenei a părinților unuia dintre criminali Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Sondaj CURS 1971 - Rețea de spioniMarea Britanie decide să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni URSS din UK de până atunci.Presa vremii a scris că premierul și ministrul de Externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra.1960 - Primul portavion nuclearUSS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor: primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare, legate la patru turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 km/h.Portavionul avea un echipaj de 5.828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017, 57 de ani de la lansare.1993 - Întoarcerea regeluiNorodom Sihanouk a redevenit, acum 33 de ani, rege al Cambodgiei, după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile.El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru.În perioada Războiului Rece, a fost prieten și cu Vest, și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului... 2 Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de... 3 Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în... 4 „Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui... 5 Călin Georgescu și Ionel Rusen au scăpat de arest. Fostul candidat mers la Poliția Buftea...