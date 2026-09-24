digistoria

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Data publicării:
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Din articol
1971 - Rețea de spioni 1960 - Primul portavion nuclear 1993 - Întoarcerea regelui

1971 - Rețea de spioni

Marea Britanie decide să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat.

Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni URSS din UK de până atunci.

Presa vremii a scris că premierul și ministrul de Externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra.

1960 - Primul portavion nuclear

USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor: primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri.

Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare, legate la patru turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 km/h.

Portavionul avea un echipaj de 5.828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017, 57 de ani de la lansare.

1993 - Întoarcerea regelui

Norodom Sihanouk a redevenit, acum 33 de ani, rege al Cambodgiei, după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile.

El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru.

În perioada Războiului Rece, a fost prieten și cu Vest, și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.

Editor : B.E.

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