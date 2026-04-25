Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 aprilie

2005 - ROMÂNIA SEMNEAZĂ PENTRU UE 1945 - ÎNTÂLNIRE ÎNTRE VEST ȘI EST 1792 - PRIMA EXECUȚIE CU GHILOTINA

2005 - ROMÂNIA SEMNEAZĂ PENTRU UE

Acum 21 ani, România și Bulgaria semnau tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Ambele țări urmau să devină state-membre cu drepturi depline ale UE.

Ceremonia solemnă de semnare a avut loc la abația Neumünster din Luxemburg, o mănăstire medievală recent renovată ca centru cultural și de evenimente.

Semnarea tratatului de aderare a dat startul procesului de ratificare. Rând pe rând, statele UE au aprobat intrarea României și Bulgariei. Germania a fost ultima.

1945 - ÎNTÂLNIRE ÎNTRE VEST ȘI EST

Soldați americani, care veneau din vest, și soldați URSS, care veneau din est, se întâlnesc pe malul fluviului Elba, la Torgau, la sud de Berlin. Germania era tăiată în două.

A fost prima întâlnire dintre armatele americane și sovietice. Militari din ambele tabere își strâng mâinile și se îmbrățișează. Mai erau câteva zile de război.

Armatele americane nu vor trece la est de Elba, deși ar fi putut face asta. Decizia politică a fost ca Armata Roșie să ocupe Berlin și să dea lovitura de grație Germaniei.

1792 - PRIMA EXECUȚIE CU GHILOTINA

În fața primăriei din Paris, locul tradițional pentru execuții publice din capitala Franței, haiducul Nicolas Pelletier devenea primul om ucis cu ghilotina, o invenție nouă.

O mulțime uriașă a venit să vadă ghilotina. Dar oamenii au plecat acasă dezamăgiți. Noul aparat ucidea prea repede. Execuțiile erau, la vremea aceea, spectacole.

Ghilotina este un simbol al terorii provocate de Revoluția franceză. Mii de oameni, inclusiv Ludovic al XVI-lea și Maria Antoaneta, au fost uciși așa de revoluționari.

Editor : M.B.

