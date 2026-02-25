digistoria

1991 - Sfârșitul Pactului de la Varșovia

Miniștrii Apărării și de Externe al țărilor Pactului de la Varșovia, reuniți la Budapesta, decid și anunță dizolvarea organizației militare create de URSS împotriva NATO.

Los Angeles Times a scris, la acea vreme, că a fost o înmormântare unde nimeni nu a plâns. Finalul Pactului a accelerat și retragerea soldaților URSS din Europa.

Singura acțiune militară comună a Pactului a fost invadarea Cehoslovaciei în 1968. Excepția notabilă a fost România, care nu a participat la operațiune.

1956 - Denunțarea dictatorului

La Congresul Partidului Comunist al URSS, Nikita Hrușciov ține celebrul său „discurs secret”, prin care a denunțat epurările făcute de Stalin și cultul personalității.

În sală erau doar membrii de partid, fără invitați și presă, iar sedința nu era anunțată. Dar cuvintele lui Hrușciov s-au răspândit imediat în URSS și în jurul lumii.

China și Albania l-au denunțat pe Hrușciov. Comuniștii din SUA și Europa de Vest au pierdut susținători și multă credibilitate. Recent, Putin a început reabilitarea lui Stalin.

1862 - Apariția dolarilor verzi

Abraham Lincoln, în plin război civil, semnează legea care să permită SUA să emită primele bancnote. Până atunci, dolarul exista doar ca monede de aur sau de argint.

Au fost emise bancnote în valoare de 150 milioane $. Desenele și textul de pe spate erau tipărite cu cerneală verde, de aici și numele de „greenback” sau „verzișori”.

După terminarea războiului civil, au fost ample discuții dacă dolarul de hârtie merită păstrat. Curtea Supremă a decis că bancnotele sunt forme legale de plată.

Editor : B.E.