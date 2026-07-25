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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 25 iulie

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1946 - EXPLOZIE ATOMICĂ SUBACVATICĂ

SUA au făcut, pentru prima dată, un test nuclear sub apă. O bombă nucleară similară cu cea folosită la Nagasaki, suspendată la 27 m sub o navă veche, a fost detonată.

Testul a fost anunțat public iar presa a fost invitată. Explozia a fost filmată din multe unghiuri. SUA au vrut să vadă efectele unei bombe atomice asupra unor nave.

Din vasul de care a fost atârnată bomba nu a mai rămas nimic. Nouă nave de luptă, inclusiv un cuirasat japonez capturat, au fost scufundate. Alte vase au fost iradiate.

1909 - PRIMUL ZBOR PESTE CANALUL MÂNECII

Francezul Louis Bleriot a decolat de lângă Calais, la manșa unui avion pe care îl proiectase singur. A așteptat până când a răsărit Soarele să înceapă călătoria către UK.

Bleriot, unul dintre marii aviatori ai epocii, a ajuns la Dover, pe malul britanic al Canalului Mânecii, după un zbor de 36 de minute. A aterizat lângă castelul Dover.

Până atunci, un asemenea zbor era considerat imposibil. Louis Bleriot a câștigat și premiul de 1.000 de lire, o sumă uriașă atunci, oferit de proprietarul ziarului Daily Mail.

2000 - TRAGEDIE AVIATICĂ

Un avion supersonic Concorde a decolat de la Paris, spre New York. La decolare, unul dintre motoare a luat foc. Oamenii din jur au observat flăcările uriașe.

Una dintre anvelopele trenului de aterizare de sub aripa stângă a lovit ceva de pe pistă și a explodat. Bucăți de cauciuc au spart rezervorul de kerosen integrat în aripă.

Piloții nu au putut să păstreze controlul. Avionul a căzut într-un hotel de lângă aeroportul Charles de Gaulle. 113 oameni au murit - 109 din avion și 4 din hotelul lovit.

Editor : I.B.

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