digistoria

2009 - MOARTEA REGELUI POP

Michael Jackson se pregătea pentru o serie de concerte, care ar fi marcat revenirea lui în muzică. Dar a murit în casa lui din Los Angeles, din cauza unui stop cardiac.

Inima regelui muzicii pop s-a oprit din cauza unei supradoze de medicamente, pe care medicul lui personal i le-a dat ca să-l ajute pe artist să doarmă mai bine.

Vestea morții lui Michael Jackson a șocat o lume întreagă. Google, Twitter și marile site-uri de știri erau să cadă din cauza numărului mare de oameni care căutau informații.

1991 - RUPEREA IUGOSLAVIEI

Croația și Slovenia, două dintre republicile iugoslave, își declară independența în aceeași zi. A fost începutul războaielor care au dus la divizarea Iugoslaviei.

Independența Sloveniei este acceptată de Belgrad, după un război care a durat 10 zile, soldat cu pierderi mici. Tratatul a fost intermediat de Comunitatea Europeană.

În schimb, războiul de independență al Croației a durat aproape 5 ani și a fost caracterizat de masacre de ambele părți. Este războiul care a dat sintagma „epurări etnice”.

1950 - RĂZBOI ÎNTRE EST ȘI VEST

Kim Ir-Sen, dictatorul Coreei de Nord, își trimite armatele să invadeze Coreea de Sud. Trupele comuniste trec paralela 38, linia de demarcație între cele două state.

Coreea de Nord, cu ajutor din partea Chinei și a URSS, a fost la un pas de victorie. După două luni de lupte, din Coreea de Sud rămăsese doar un colț liber, în jurul Pusan.

ONU a intervenit militar. SUA trimit sute de mii de soldați. După trei ani de lupte grele, a fost semnat un armistițiu. Granița coreeană revenea la paralela 38, unde e și astăzi.

Editor : C.S.