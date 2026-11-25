Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 25 noiembrie Data publicării: 25.11.2026 08:28 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Criza tramvaielor Imperio: trei din 10 zac în depouri, din lipsă de bani pentru piese și reparații. Primarul Capitalei reacționează Anchetă într-o universitate din țară, după ce studenții ar fi fost șantajați să renoveze sălile de curs pe banii lor Cum va schimba RO Wallet relația românilor cu statul? Bogdan Dumitru: Calendar, funcționalități și garanții de securitate a datelor Min. Digitalizării, despre atacul ransomware de la ANCPI: „Datele au fost criptate și cred că li s-a cerut o răscumpărare” Interzicerea rețelelor sociale pentru copii, în discuție și în România. Ministrul Digitalizării: „Ar trebui să ne aliniem cu Europa” Românii ar putea primi încă o zi liberă legală cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Proiectul de lege a fost depus în Parlament Călin Georgescu, verificat de polițiști după prima noapte în arest la domiciliu. Când revine în fața judecătorilor Reacția Administrației Prezidențiale la raportul AUR privind anularea alegerilor. Ce explicații vin de la Cotroceni 35 de ani de la moartea lui Freddie Mercury. Povestea legendarului solist Queen care a cucerit lumea cu vocea sa 2020 - ZEUL FOTBALULUI MOARE Diego Maradona, una dintre marile legende ale fotbalului global, moare în somn la vârsta de 60 de ani, în casa sa din Buenos Aires. A făcut stop cardiac după o operație.Moartea sa a șocat întreaga planetă și a provocat un uriaș val de tristețe. Fotbalistul a primit funeralii naționale. Sute de mii de oameni s-au adunat să aducă un ultim omagiu.Maradona a fost considerat un zeu al fotbalului și a lăsat o moștenire incomparabilă. A câștigat titluri și s-a făcut remarcat prin zeci de momente ca „Mâna lui Dumnezeu”. 1992 - SFÂRȘITUL CEHOSLOVACIEIÎn 1992, Parlamentul Cehoslovaciei votează divizarea țării în două: Cehia și Slovacia. Ultima zi a Cehoslovaciei pe harta Europei va fi 31 decembrie 1992.Cehoslovacia s-a născut din ruinele Imperiului Austro-Ungar în 1918. Includea unele dintre cele mai puternic industrializate părți ale vechiului imperiu.După 1945, țara intră în blocul estic, iar în 1968 încearcă să scape. Primăvara de la Praga este însă zdrobită de sovietici. În 1989, Revoluția de Catifea are succes.2005 - PLAN APOCALIPTICPolonia deschide arhivele militare din epoca URSS și dezvăluie planurile sovietice pentru un război nuclear cu NATO în timpul Războiului Rece.Conform hărților, sovieticii ar fi atacat cu bombe atomice Europa de Vest. Frankfurt, München și Bruxelles ar fi fost anihilate. Franța și UK ar fi fost scutite de atacul nuclear.Desecretizarea a arătat că URSS considera NATO o amenințare constantă și că atacul nuclear ar fi fost ultima opțiune. Planurile desecretizate erau din 1979. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 România ar putea avea un nou referendum național. PSD vrea să afle dacă românii sunt de... 2 Cât de înalt și din ce materiale ai voie să construiești gardul dintre curți. Ce reguli... 3 Mark Rutte, după ce Volodimir Zelenski a cerut ca Ucraina să fie admisă în NATO: „Nu... 4 Cum a reușit Melania Trump să obțină o victorie diplomatică mai mare decât orice... 5 Prognoza ANM până pe 21 decembrie: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni