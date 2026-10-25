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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 octombrie

Data publicării:
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1917 - REVOLUȚIA LUI LENIN

Lenin și Gărzile Roșii au început o insurecție în Petrograd, pe atunci capitala Rusiei. Pentru că țara încă folosea calendarul iulian, data era 25 octombrie.

Marinarii din Kronstadt trec de partea bolșevicilor lui Lenin. Gărzile Roșii au capturat, rând pe rând, clădirile centrale din Petrograd. Palatul de Iarnă a rămas la urmă.

Fosta reședință a Țarilor era sediul Guvernului Provizoriu al lui Kerenski. Palatul de Iarnă a fost atacat și cucerit de bolșevici în acea seară. Era începutul Uniunii Sovietice.

1945 - TAIWAN ȘI CHINA

Insula Formosa, cunoscută și ca Taiwan, a revenit Republicii China, după 50 de ani de ocupație japoneză. Oficiali vin de la Beijing ca să accepte transferul.

Trei ani mai târziu, guvernul chinez, condus de Chiang Kai-Și, s-a refugiat în Taiwan, după ce comuniștii lui Mao au câștigat războiul civil și au preluat puterea la Beijing.

Guvernul aflat în exil în Taiwan a fost recunoscut drept China până în 1971. În aceeași zi a acelui an, China comunistă a lui Mao a luat locul Taiwanului la ONU.

1920 - MOARTEA BIZARĂ A UNUI REGE

Regele Alexandru al Greciei a murit la doar 27 de ani, după ce a făcut septicemie din cauza unor mușcături de maimuță. Decesul lui a provocat o criză politică severă.

Monarhul grec fusese mușcat pe 2 octombrie de un magot, una dintre maimuțele domesticite care trăiau la curtea Palatului Tatoi. În câteva ore, rănile s-au infectat.

Când a murit, Alexandru nu avea moștenitori. Soția lui era gravidă cu singurul lor copil, o fată. Pe tronul grec s-a întors tatăl lui Alexandru, alungat din țară de trei ani.

Editor : Ș.R.

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