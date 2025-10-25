Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 octombrie

Data publicării:

1917 - REVOLUȚIA LUI LENIN

Lenin și Gărzile Roșii au început o insurecție în Petrograd pe atunci capitala Rusiei. Pentru că țara încă folosea calendarul iulian, data era 25 octombrie.

Marinarii din Kronstandt trec de partea bolșevicilor lui Lenin. Gărzile Roșii au capturat, rând pe rând, clădirile centrale din Petrograd. Palatul de Iarnă a rămas la urmă.

Fosta reședință a Țarilor era sediul Guvernului Provizoriu al lui Kerenski. Palatul de Iarnă a fost atacat și cucerit de bolșevici în acea seară. Era începutul Uniunii Sovietice.

1945 - TAIWAN ȘI CHINA

Insula Formosa, cunoscută și ca Taiwan, a revenit Republicii China, după 50 de ani de ocupație japoneză. Oficiali vin de la Beijing ca să accepte transferul.

Trei ani mai târziu, guvernul chinez, condus de Chiang Kai-Și, s-a refugiat în Taiwan, după ce comuniștii lui Mao au câștigat războiul civil și au preluat puterea la Beijing.

Guvernul aflat în exil în Taiwan a fost recunoscut drept China până în 1971. În acel an, tot pe 25 octombrie, China comunistă a lui Mao a luat locul Taiwan la ONU.

1920 - MOARTEA BIZARĂ A UNUI REGE

Regele Alexandru al Greciei a murit la doar 27 de ani, după ce a făcut septicemie din cauza unor mușcături de maimuță. Decesul lui a provocat o criză politică severă.

Monarhul grec fusese mușcat pe 2 octombrie de un magot, una dintre maimuțele domesticite care trăiau curtea Palatului Tatoi. În câteva ore, rănile s-au infectat.

Când a murit, Alexandru nu avea moștenitori. Soția lui era gravidă cu singurul lor copil, o fată. Pe tronul grec s-a întors tatăl lui Alexandru, alungat din țară de trei ani.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Digi Sport
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un...
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineață
Ultimele știri
„Capitala este sub atac balistic”. Kievul a fost lovit cu rachete rusești: cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite
Europa ia măsuri pentru a crea o agenție comună de spionaj, pe fondul amenințărilor rusești și al incertitudinii generate de Trump
Comuna în care 200 de elevi învață în containere „provizorii” de trei ani. Cum explică primăria și constructorul întârzierea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 21 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 octombrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Are 46 de ani, dar i se spune că arată de 30. Cum și-a schimbat viața această femeie, mama a trei copii: „Mă...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Cum poţi dovedi că pensia alimentară este cheltuită doar pentru copil? Ce spun avocaţii
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Neverosimil! Cum l-ar porecli colegii de la FCSB pe Florin Tănase: ”Toată lumea îi zice”
Pro FM
Cum și-a petrecut vara Rocco, fiul celebrei Madonna. Imaginile postate pe internet i-au uimit pe fani: „Ești...
Film Now
Johnny Depp, din nou la Hollywood, la trei ani de la scandalul juridic cu Amber Heard. Rol principal în...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Pasiune extremă între Kim Basinger și Alec Baldwin, în anii 90: "Gândiți-vă la cele mai murdare lucruri pe...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...