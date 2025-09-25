digistoria

1690 - PRIMUL ZIAR AMERICAN

„Publick Occurrences” sau „Întâmplări publice” a apărut în orașul Boston. Era primul ziar pe mai multe pagini care era publicat în coloniile britanice din America de Nord.

Ziarul avea pagini de 19 pe 29 de centrimetri, iar textul era pe două coloane. Prima ediție a fost singura. Un articol jignea guvernatorul colonial, iar acesta a interzis ziarul.

Toate exemplarele au fost distruse, mai puțin unul singur, care a fost găsit în 1845 în arhivele din Londra. Ziarele din SUA sunt unele dintre cele mai influente din lume.

1956 - TELEFONIE TRANSATLANTICĂ

Este inaugurat primul cablu submarin transatlantic de telefon. Acesta se întindea între Scoția și insula Newfoundland din Canada, o distanță de 3.584 km.

Inaugurarea a fost făcută cu un apel telefonic în trei, între oameni din New York, Ottawa și Londra. În primele 24 de ore, 707 apeluri transatlantice au trecut prin cablu.

Inițial, sistemul avea o capacitate de 36 de apeluri simultane. În 1963, cablul transatlantic a început să fie folosit și pentru „telefonul roșu” între SUA și URSS.



2005 - PRIMUL SPANIOL CAMPION ÎN F1

Fernando Alonso, pilotul echipei Renault de Formula 1, a terminat pe locul 3 cursa din Brazilia, iar punctele luate au fost suficiente ca să devină campion mondial la F1.

A fost primul spaniol care a câștigat titlul în Formula 1. Până acum, a rămas și singurul. Totodată, la 24 de ani și 58 de zile, a fost cel mai tânăr campion de până atunci.

Victoria lui Alonso a terminat cinci ani de dominație a Ferrari și Michael Schumacher. Germanul a terminat sezonul 2005 pe locul 3, cu o singură victorie.

Editor : C.S.