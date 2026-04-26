Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 aprilie

1986 - ACCIDENTUL DE LA CERNOBÎL

La ora 01:23, reactorul 4 al centralei nucleare Cernobîl, din nordul Ucrainei, explodează în timpul unor teste.

O cantitate uriașă de radiații ajunge în atmosferă.

Peste 100.000 de oameni, care locuiau pe o rază de 30 km în jurul centralei, sunt evacuați. Soldați și pompieri sunt aduși să „lichideze” consecințele accidentului nuclear.

Norul radioactiv produs după explozie a acoperit toată Europa. Sovieticii au ascuns adevărul despre accident.

Zona din jurul Cernobîl este încă foarte periculoasă.

1933 - NAȘTEREA GESTAPO

Acum 93 de ani, lua naștere una dintre cele mai temute poliții secrete din istorie - Gestapo. Timp de 12 ani, a fost forța cu care naziștii și-au persecutat adversarii interni.

Gestapo, o abreviere a cuvintelor germane pentru „Poliția secretă a statului”, a fost creația lui Hermann Göring. A apărut în Prusia, apoi s-a extins în toată țara. Gestapo a funcționat și în teritoriile ocupate de naziști.

Unii dintre cei mai brutali torționari ai lui Hitler au fost agenți Gestapo. Organizația s-a desființat după război.

1937 - BOMBARDAMENT UCIGAȘ

Orașul spaniol Guernica este bombardat de avioane germane și italiene care luptau de partea lui Franco în războiul civil spaniol. Guernica era bază republicană.

Atacul a durat trei ore. Numărul de oameni uciși în raid variază între 150 și 1.700. Bombardamentul a distrus apărarea orașului. Franco ocupă Guernica pe 29 aprilie.

Când aude de atac, Pablo Picasso, aflat la Paris, începe să picteze „Guernica”, una dintre cele mai cunoscute opere ale sale și un puternic tablou anti-război.

