digistoria

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1789 - DREPTURILE OMULUI

Era adoptat un document care avea să schimbe lumea. În timpul Revoluției Franceze, Adunarea Națională de la Paris adopta „Declarația drepturilor omului și cetățeanului”.

Declarația include un preambul și 17 articole, în care sunt enunțate principii ale Revoluției Franceze. În art. 1 scrie că „Oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi”.

Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului. Dar, cu timpul, textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne.

1978 - PAPA ZÂMBITOR

Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 48 de ani drept Papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume: Ioan Paul.

A zis că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla „papa zâmbitor”.

Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca Papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.

1071 - POARTĂ CĂTRE ANATOLIA

Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești în bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci.

A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul.

A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a dus la turcificarea regiunii. Imperiul Bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert.

Editor : Ș.R.

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