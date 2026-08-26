Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 august Data publicării: 26.08.2026 06:55 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Dulceața de roșii cu nuci și lămâie, noul desert de sezon cu iz italian. Cum se prepară deliciul care face furori printre gospodine Centura Bușteni-Azuga prinde contur. Cum va schimba șoseaua de 10 kilometri traficul sufocant de pe Valea Prahovei Interes uriaș pentru programul Rabla: Bugetul pentru motociclete și mașini electrice, epuizat în timp record Bolojan, despre întâlnirea cu șefa CCR: „Nu văd niciun fel de problemă”. Ce spune despre o eventuală audiere în Parlament Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Cristina Trăilă a fost pusă sub urmărire penală de procurorii DNA Ședință secretă a Comisiei de Apărare în Parlament, după creșterea considerabilă a numărului de incidente cu drone în România Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”. Scrisoare semnată de PPE și Renew Prelungirea contribuției CASS la pensiile de peste 3.000 de lei. Pîslaru: Este un comentariu al unui specialist din Comisia Europeană A7 nu va fi gata la termenul din PNRR. Ionuț Ciurea: „Cel mai bun scenariu realist este să fim la Pașcani în vara anului viitor” 1789 - DREPTURILE OMULUI Era adoptat un document care avea să schimbe lumea. În timpul Revoluției Franceze, Adunarea Națională de la Paris adopta „Declarația drepturilor omului și cetățeanului”.Declarația include un preambul și 17 articole, în care sunt enunțate principii ale Revoluției Franceze. În art. 1 scrie că „Oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi”.Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului. Dar, cu timpul, textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 1978 - PAPA ZÂMBITORCardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 48 de ani drept Papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume: Ioan Paul.A zis că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla „papa zâmbitor”.Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca Papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.1071 - POARTĂ CĂTRE ANATOLIAArmata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești în bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci.A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul.A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a dus la turcificarea regiunii. Imperiul Bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei... 2 Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în... 3 Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu... 4 Prima țară care a anunțat că se retrage de la Eurovision 2027: Concursul a devenit „o... 5 Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...