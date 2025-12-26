Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 26 decembrie

Data publicării:
Digi 24_2025_12_26_08_30_22
Din articol
1860 - Primul meci de fotbal între cluburi 1898 - Soții Curie descoperă radiul 1978 - Cursă printre dune

1860 - Primul meci de fotbal între cluburi

Echipa FC Hallam a întâlnit, pe teren propriu, echipa FC Sheffield. A fost primul meci de fotbal între două cluburi diferite. Au trecut 165 de ani de la acest moment.

Cele două echipe erau din același oraș englez, Sheffield. Bazele lor erau la 100 de metri una de cealaltă. FC Hallam este a doua echipă din lume. FC Sheffield este prima.

Meciul s-a jucat 16 la 16. Terenul pe care s-a jucat partida încă există și este în Cartea Recordurilor drept cel mai vechi stadion. Sheffield și Hallam sunt în continuare rivale.

1898 - Soții Curie descoperă radiul

Marie și Pierre Curie anunță Academia Franceză că au descoperit un element chimic nou. Au numit noua substanță „radiu”, după cuvântul latin pentru rază.

Principala utilizare a fost în medicină. Dar radiul a fost o modă a începutului de secol XX. Era băgat în cosmetice, pastile și chiar veselă. Nu se știa cât e de periculos.

În 1903, Marie Curie, născută în Polonia ocupată de ruși, a primit Nobelul pentru Fizică, alături de soțul ei. A fost prima femeie care a luat acest prestigios premiu.

1978 - Cursă printre dune

182 de vehicule se strâng în Piața Trocadero din Paris și pornesc într-o aventură de 10.000 de kilometri până în Dakar, în Senegal. Era prima cursă Paris-Dakar.

La linia de start au fost 80 de mașini, 90 de motociclete și 12 camioane. Doar 74 de concurenți au ajuns la final, pe 14 ianuarie 1979. Câștigător: un francez, pe motocicletă.

Traseul original s-a păstrat până în 2007. Cursa din 2008 a fost anulată din cauza unei amenințări teroriste și a fost mutată pe un traseu improvizat, prin România și Ungaria.

 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 decembrie
Nașterea Domnului craciun
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un reputat istoric descrie vremurile tulburi ale Mântuitorului
Digi 24_2025_12_24_06_56_47
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 decembrie
Digi 24_2025_12_23_08_50_50
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 decembrie
Digi 24_2025_12_22_07_45_59
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 decembrie
Recomandările redacţiei
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România: Armata a...
oameni cu caciula pe strada
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza...
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump. Kievul mizează pe un...
Jandarmeria Romana
Scandal la primele ore ale dimineții, la intrarea în Mamaia. Șase...
Ultimele știri
Cum scapă rușii de sancțiunile UE folosind documente românești (Le Monde)
Detalii tulburătoare despre moartea lui Rob și Michele Reiner. Doi dintre copiii lor au anunțat că pregătesc o slujbă de comemorare
Dictatorul Coreei de Nord anunță continuarea dezvoltării rachetelor în următorii cinci ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Italienii anunță marea lovitură a perioadei de MERCATO: Radu Drăgușin, la un gigant din Serie A
Pro FM
Cât câștigă Mariah Carey în fiecare Crăciun. Milioanele generate anual de „All I Want for Christmas Is You”
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...