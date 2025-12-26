Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 26 decembrie Data publicării: 26.12.2025 09:05 Din articol 1860 - Primul meci de fotbal între cluburi 1898 - Soții Curie descoperă radiul 1978 - Cursă printre dune Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria Volodimir Zelenski, discuție telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner: „Există idei bune care pot contribui la o pace durabilă” Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie în județul Sibiu, după un conflict izbucnit la colindat: patru persoane au fost reținute Raed Arafat, despre problemele cauzate de ninsori și vântul puternic: „Au fost două drumuri închise parțial în județul Olt” Regele Charles, apel la reconciliere și unitate în mesajul său de Crăciun: „Lumea noastră pare să se învârtă din ce în ce mai repede” Cadou de neuitat de Sărbători pentru un jucător la loterie din SUA: A câştigat al doilea cel mai mare jackpot din istorie Accident grav în Satu Mare: un bărbat a intrat cu mașina într-o locuință, în dimineața zilei de Crăciun Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun Oportunitatea pe care o poate avea România în condițiile schimbărilor climatice. Bojariu: Avem o nișă, dar presupune adaptare 1860 - Primul meci de fotbal între cluburiEchipa FC Hallam a întâlnit, pe teren propriu, echipa FC Sheffield. A fost primul meci de fotbal între două cluburi diferite. Au trecut 165 de ani de la acest moment. Cele două echipe erau din același oraș englez, Sheffield. Bazele lor erau la 100 de metri una de cealaltă. FC Hallam este a doua echipă din lume. FC Sheffield este prima.Meciul s-a jucat 16 la 16. Terenul pe care s-a jucat partida încă există și este în Cartea Recordurilor drept cel mai vechi stadion. Sheffield și Hallam sunt în continuare rivale.1898 - Soții Curie descoperă radiulMarie și Pierre Curie anunță Academia Franceză că au descoperit un element chimic nou. Au numit noua substanță „radiu”, după cuvântul latin pentru rază. Principala utilizare a fost în medicină. Dar radiul a fost o modă a începutului de secol XX. Era băgat în cosmetice, pastile și chiar veselă. Nu se știa cât e de periculos.În 1903, Marie Curie, născută în Polonia ocupată de ruși, a primit Nobelul pentru Fizică, alături de soțul ei. A fost prima femeie care a luat acest prestigios premiu.1978 - Cursă printre dune182 de vehicule se strâng în Piața Trocadero din Paris și pornesc într-o aventură de 10.000 de kilometri până în Dakar, în Senegal. Era prima cursă Paris-Dakar.La linia de start au fost 80 de mașini, 90 de motociclete și 12 camioane. Doar 74 de concurenți au ajuns la final, pe 14 ianuarie 1979. Câștigător: un francez, pe motocicletă.Traseul original s-a păstrat până în 2007. Cursa din 2008 a fost anulată din cauza unei amenințări teroriste și a fost mutată pe un traseu improvizat, prin România și Ungaria. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile... 2 Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen... 3 Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu... 4 Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare... 5 Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...