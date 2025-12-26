digistoria

1860 - Primul meci de fotbal între cluburi

Echipa FC Hallam a întâlnit, pe teren propriu, echipa FC Sheffield. A fost primul meci de fotbal între două cluburi diferite. Au trecut 165 de ani de la acest moment.

Cele două echipe erau din același oraș englez, Sheffield. Bazele lor erau la 100 de metri una de cealaltă. FC Hallam este a doua echipă din lume. FC Sheffield este prima.

Meciul s-a jucat 16 la 16. Terenul pe care s-a jucat partida încă există și este în Cartea Recordurilor drept cel mai vechi stadion. Sheffield și Hallam sunt în continuare rivale.

1898 - Soții Curie descoperă radiul

Marie și Pierre Curie anunță Academia Franceză că au descoperit un element chimic nou. Au numit noua substanță „radiu”, după cuvântul latin pentru rază.

Principala utilizare a fost în medicină. Dar radiul a fost o modă a începutului de secol XX. Era băgat în cosmetice, pastile și chiar veselă. Nu se știa cât e de periculos.

În 1903, Marie Curie, născută în Polonia ocupată de ruși, a primit Nobelul pentru Fizică, alături de soțul ei. A fost prima femeie care a luat acest prestigios premiu.

1978 - Cursă printre dune

182 de vehicule se strâng în Piața Trocadero din Paris și pornesc într-o aventură de 10.000 de kilometri până în Dakar, în Senegal. Era prima cursă Paris-Dakar.

La linia de start au fost 80 de mașini, 90 de motociclete și 12 camioane. Doar 74 de concurenți au ajuns la final, pe 14 ianuarie 1979. Câștigător: un francez, pe motocicletă.

Traseul original s-a păstrat până în 2007. Cursa din 2008 a fost anulată din cauza unei amenințări teroriste și a fost mutată pe un traseu improvizat, prin România și Ungaria.

