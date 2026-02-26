Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 26 februarie

1815 - Împăratul fuge din exil

După aproape un an petrecut în exil forțat pe Insula Elba, Napoleon Bonaparte a evadat la bordul unei nave militare franceze. După două zile, a ajuns înapoi în Franța.

Mareșalul Ney, care a fost cu Napoleon până la Moscova, a adunat o armată ca să-l oprească de împărat. Dar Ney a schimbat tabăra și a plecat spre Paris, cu Napoleon.

Regele Ludovic al XVIII-lea a fugit în Belgia, iar Napoleon a intrat în capitala Franței pe 20 martie. Așa a început domnia de 100 de zile, care s-a terminat după Waterloo.

1993 - Explozie sub turnurile gemene

Acum 32 de ani a avut loc primul atac terorist care a vizat turnurile gemene World Trade Center din New York. O furgonetă a explodat în parcarea subterană a turnului 1.

În vehicul era o bombă de 600 kg. Planul era ca turnul 1 să se încline și să cadă peste turnul 2, ca să fie distruse ambele. Explozia a lăsat un crater uriaș în parcare.

6 oameni au murit iar 1.042 au fost răniți. Planul a eșuat. Liderul teroriștilor era Ramzi Yousef, antrenat de al-Qaida. Unchiul lui a plănuit atacurile de la 11 septembrie 2001.

2008 - Diplomația muzicală

Filarmonica din New York, una dintre cele mai cunoscute orchestre din lume, a susținut un recital în Phenian, capitala Coreei de Nord, cel mai izolat stat de pe glob.

A fost primul mare schimb cultural între SUA și Coreea de Nord după încheierea războiului coreean. Spectacolul a fost transmis în direct de televiziunea de stat.

Dictatorul Kim Jong-il nu a fost în sală, dar au participat alți oficiali de rang înalt. Momentul a fost istoric și unic, dar nu a dezghețat relațiile, așa cum se spera atunci.

Editor : B.E.