2020 - Moartea lui Kobe Bryant 1841 - Hong King, oraș britanic 1905 - Cel mai mare diamant

2020 - Moartea lui Kobe Bryant

În urmă cu șase ani, un elicopter civil pica din cer lângă Los Angeles. La bord erau nouă persoane, inclusiv Kobe Bryant, legendă a baschetului și fiica lui, Gianna.

Elicopterul decolase de la aeroportul „John Wayne” din Orange Country, California, la ora locală 9:06. După doar 45 de minute, aparatul de zbor s-a lovit de un deal.

Piloții au pierdut controlul elicopterului, derutați de ceață, a stabilit ancheta autorităților din SUA. Kobe Bryan folosea de elicopterul din cauza traficului aglomerat din L.A.

1841 - Hong King, oraș britanic

Hong Kong era proclamat teritoriu suveran a Marii Britanii la doi ani de la „Războiul Opiumului”. Conflictul se încheie cu tratatul de la Nanking, după înfrângerea Chinei.

Printre termeni era și cesiunea Hong Kong-ului către UK pentru o perioadă de 99 de ani. În 1997 orașul a fost retrocedat Chinei, sub „un sistem, două regimuri”.

Însemna că deși devenea parte din China, Hong Kong-ul beneficia de un grad semnificativ de autonomie. În ultimii ani însă Beijingul a impus restricții asupra autonomiei.

1905 - Cel mai mare diamant

Într-o mină de lângă Pretoria, Africa de Sud, la 5,5 metri sub pământ era găsit cel mai mare diamant descoperit vreodată. Piatra prețioasă avea peste 3.000 de carate.

A fost numit Cullinan, după proprietarul minei undea fost găsit. În 1907, a fost cumpărat de guvernul colonial din Transvaal cu 16 milioane de lire, la valoarea de acum.

Diamantul a fost făcut cadou regelui Edward al VII-lea. A fost tăiat în 9 bucăți. Cullinan I și II, cele mai mari, sunt în sceptrul, respectiv coroana imperială britanice.

