Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 26 iulie

26 Iulie 1952 – SIMBOL AL ARGENTINEI

Evita Peron, soția președintelui Argentinei și un simbol al țării, a murit de cancer la vârsta de 33 de ani. Decesul ei a fost o dramă națională. A primit funeralii de stat.

Cu puțin timp înainte să moară, Evita Peron primise titlul de „lider spiritual al națiunii” din partea Congresului. Era iubită pentru că susținea drepturile femeilor și săracilor.

3 milioane de oameni au fost la înmormântarea ei. Musicalul „Evita”, din 1976, a făcut din Eva Peron o parte a culturii pop internaționale și un simbol global. 26 Iulie

1971 - CU MAȘINA PE LUNĂ

Misiunea Apollo 15 decola de la centrul spațial Kennedy din Florida. La bordul rachetei Saturn V, pe lângă cei trei astronauți și restul echipamentelor, se afla și o mașină.

Vehiculul a fost creat special pentru Lună. Era electric, 4x4 și avea o autonomie de 30 km. Cântărea 210 kg pe Pământ și 34 kg pe Lună. Roțile erau din corzi metalice.

Pentru toți cei trei astronauți ai Apollo 15, acesta a fost ultimul zbor în spațiu. Au ajuns pe Lună pe 30 iulie și au stat acolo până pe 2 august. Au mers 28 km cu mașina.

26 Iulie 2016 - O FEMEIE PENTRU CASA ALBĂ

Hillary Clinton a fost desemnată oficial să fie candidata Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale. Ea l-a învins pe rivalul ei, senatorul Bernie Sanders.

Hillary Clinton a fost prima femeie care a fost susținută în cursa pentru Casa Albă de unul dintre marile partide din SUA. În acel moment, era favorită în sondaje.

Fosta Primă Doamnă a SUA nu era însă populară, din cauza numeroaselor scandaluri în care a fost implicată. Până la urmă, a pierdut alegerile în fața lui Donald Trump.

Editor : I.B.