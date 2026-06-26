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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 iunie

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Reprezentanți a 50 de țări, reuniți la San Francisco, în SUA, au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale.
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1945 NOUA ORDINE MONDIALĂ

Reprezentanți a 50 de țări, reuniți la San Francisco, în SUA, au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale.

Când a fost semnată Carta ONU, Al Doilea Război Mondial nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat până în august în acel an.

La conferința de la San Francisco au fost prezenți 6.000 de oameni - delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Carta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945.

1977 - ULTIMUL CONCERT AL REGELUI

Elvis Presley a susținut, la Indianapolis, ultimul său concert. În acel moment, nici el, și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock'n roll.

18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute. A încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi.

Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost „Can't Help Falling in Love with You”. După acest show, artistul a pus pauză turneului. A murit după două luni.

2000 - HARTA GENOMULUI UMAN

Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat, împreună, că o echipă de savanți a reușit să facă secvențierea întregului genom uman.

În alte cuvinte, au reușit să facă o „hartă” a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană.

Totuși, genomul prezentat nu era gata. Era doar o schiță. Harta completă a genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.

Editor : C.L.B.

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